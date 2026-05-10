Rafaela lanzó “Denunciá”, una campaña para reforzar la seguridad ciudadana

La Municipalidad de Rafaela lanzó “Denunciá”, una campaña orientada a incentivar la participación ciudadana y fortalecer las políticas de seguridad a partir de un mayor registro de hechos delictivos en la ciudad. La propuesta apunta a que más vecinos se animen a realizar denuncias para contar con información más precisa sobre la realidad local.

En ese contexto, el municipio habilitó una plataforma digital que permite efectuar denuncias de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet. A través del sitio oficial, los ciudadanos pueden completar un formulario con los datos del hecho que desean reportar.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que muchas situaciones no llegan a formalizarse y eso dificulta elaborar diagnósticos completos sobre la seguridad en Rafaela. Por ese motivo, sostienen que ampliar la cantidad de denuncias permitirá optimizar el análisis de datos y mejorar la planificación de medidas preventivas.

Además, destacaron que la campaña busca generar conciencia sobre la importancia de denunciar como una herramienta colectiva para colaborar con las autoridades y contribuir a respuestas más efectivas frente a distintos delitos.

“Denunciá” también pretende consolidar un canal accesible para que los vecinos puedan informar situaciones de manera ágil, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y el Estado en materia de prevención y seguridad.