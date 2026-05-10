Unión dio el golpe del año

Unión de Santa Fe dio el gran golpe de los octavos de final del Torneo Apertura al vencer 2-1 a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini y dejar afuera al mejor equipo de la fase regular. El Tatengue, que había conseguido la clasificación en la última fecha, sorprendió en Mendoza y avanzó a los cuartos de final.

El conjunto mendocino intentó asumir el protagonismo desde el arranque, fiel a la campaña que lo llevó a terminar como líder de la tabla anual. Sin embargo, el equipo santafesino mostró eficacia y orden para aprovechar los espacios, apostando a las transiciones rápidas y castigando cada desajuste defensivo del local.

El primer gol de Unión cayó en un momento clave y golpeó fuerte al equipo mendocino. Aunque Independiente Rivadavia logró reaccionar y llegó al empate parcial, no consiguió sostener el dominio y terminó pagando caro su falta de contundencia en ataque. En el complemento, el Tatengue encontró una nueva oportunidad y no la desperdició para sellar la clasificación.

La eliminación de la Lepra mendocina sacudió el cuadro de los playoffs, ya que llegaba como uno de los grandes candidatos al título por su regularidad durante toda la temporada. El resultado dejó abierto el torneo y confirmó que en los cruces mano a mano cualquier diferencia previa puede desaparecer.

Para Unión, en cambio, el triunfo significó una clasificación histórica y un envión anímico enorme. El equipo santafesino se metió entre los ocho mejores del certamen y empieza a ilusionarse con seguir avanzando en la competencia.

Con este resultado, ya quedaron definidos varios clasificados a cuartos de final. Huracán, que eliminó a Boca, Belgrano y Argentinos Juniors también aseguraron su lugar y esperan por la continuidad de la fase eliminatoria.