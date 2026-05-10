Sabalenka quedó eliminada del Masters 1000 de Roma

El Masters 1000 de Roma vivió una de las grandes sorpresas del circuito femenino. La rumana Sorana Cirstea, ubicada en el puesto 27 del ranking WTA, eliminó este sábado a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, tras imponerse por 2-6, 6-3 y 7-5 en la tercera ronda del torneo italiano.

La bielorrusa había comenzado el partido mostrando toda su potencia y parecía encaminada a una victoria cómoda. Con un tenis agresivo y dominante desde el fondo de la cancha, tomó rápidamente el control del primer set y lo cerró con autoridad por 6-2.

Sin embargo, el encuentro cambió por completo en el segundo parcial. Cirstea modificó su estrategia, empezó a variar más los ritmos y encontró espacios para incomodar a Sabalenka, que comenzó a acumular errores no forzados y perdió precisión con sus golpes. La rumana aprovechó el momento y se quedó con el set por 6-3 para emparejar el duelo.

El capítulo definitivo estuvo marcado por la tensión y los altibajos físicos de la líder del ranking mundial. Sabalenka mostró signos de molestias musculares y debió ser atendida por el cuerpo médico durante el desarrollo del set decisivo. A pesar de lograr recuperarse momentáneamente y volver al partido, no pudo sostener la regularidad ante una rival que jugó con mucha confianza.

Cirstea consiguió un quiebre clave en el cierre del partido y luego mantuvo su servicio para sellar el 7-5 definitivo, firmando así una de las victorias más importantes de su carrera.

La derrota deja a Sabalenka fuera del torneo romano y genera incertidumbre de cara a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará en pocas semanas en París. Por su parte, la rumana, que anunció que este será su último año como profesional, sigue soñando con despedirse del circuito con una actuación histórica.