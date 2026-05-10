El Papa León XIV recibió al Inter de Lautaro Martínez

DEPORTESNoneNone

lautaro-martinez-y-el-papa-leon-xiv-2236812

El Inter de Milán continúa celebrando una temporada histórica. Luego de conquistar la Serie A con varias fechas de anticipación, el equipo encabezado por Lautaro Martínez fue recibido este sábado en el Vaticano por el Papa León XIV en una audiencia privada cargada de emoción y simbolismo.

La comitiva del conjunto italiano estuvo integrada por jugadores, dirigentes y referentes históricos del club, entre ellos Javier Zanetti, actual vicepresidente de la institución y una de las máximas leyendas del Neroazzurro. Durante el encuentro, el Sumo Pontífice felicitó oficialmente al plantel por la obtención del campeonato italiano.

Como parte de la visita, los representantes del Inter le obsequiaron al Papa una camiseta oficial personalizada con su nombre. León XIV posó sonriente junto a Lautaro Martínez, Zanetti y el resto de la delegación, en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del club italiano.

En su discurso, el Pontífice destacó el trabajo colectivo realizado por el equipo durante toda la temporada y remarcó valores como el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que llevaron al Inter a conquistar el Scudetto.

Además, el Papa hizo especial hincapié en el rol social que tienen los futbolistas y deportistas de élite, sobre todo frente a los más jóvenes. “Hoy muchos chicos los ven como modelos a seguir, y eso implica una responsabilidad que va más allá de lo deportivo”, expresó durante la audiencia.

La visita al Vaticano se convirtió en uno de los momentos más especiales de los festejos del Inter, que atraviesa uno de los ciclos más exitosos de los últimos años con Lautaro Martínez como gran referente dentro y fuera de la cancha.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE