Irán aseguró su presencia en el Mundial 2026 y reclamó garantías a Estados Unidos, México y Canadá

A poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026, la Federación de Fútbol de Irán confirmó oficialmente que la selección participará del torneo, aunque dejó en claro que espera garantías específicas por parte de los países organizadores en medio del delicado contexto político internacional.

A través de un comunicado difundido este sábado, las autoridades deportivas iraníes remarcaron que el equipo competirá en la Copa del Mundo, pero advirtieron que no están dispuestos a ceder en cuestiones vinculadas a sus valores y símbolos nacionales.

“Participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben contemplar nuestras preocupaciones y respetar nuestras creencias, cultura y convicciones”, expresó la federación iraní en el mensaje oficial.

Uno de los principales focos de tensión está relacionado con la situación migratoria y diplomática de integrantes de la delegación iraní. El conflicto se profundizó semanas atrás, cuando Canadá le negó el ingreso al presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, debido a supuestos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización considerada terrorista por el gobierno canadiense.

Tras ese episodio, Taj reclamó públicamente garantías para toda la delegación iraní de cara al Mundial. Entre los pedidos figuran la aprobación de visados para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, además de protección para los traslados, hoteles y sedes donde se disputen los partidos.

También solicitaron respeto absoluto hacia los símbolos patrios iraníes, incluyendo la bandera y el himno nacional, en cada presentación del seleccionado durante el certamen.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los futbolistas iraníes podrán ingresar al país para disputar la competencia, aunque aclaró que podrían existir restricciones para algunos dirigentes o colaboradores con presuntos vínculos con el CGRI.

En ese contexto, Mehdi Taj insistió en que todos los integrantes del seleccionado deben recibir autorización sin inconvenientes, incluidos futbolistas que realizaron el servicio militar vinculado a la Guardia Revolucionaria, como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi.

Pese a las tensiones diplomáticas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que Irán jugará el Mundial tal como estaba previsto en el calendario oficial. Desde la federación asiática también remarcaron que ninguna situación política externa debería impedir la participación de un seleccionado que consiguió su clasificación por mérito deportivo.