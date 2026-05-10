Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi reaccionó a tiempo y consiguió una victoria clave en Canadá. El equipo estadounidense derrotó 4-2 al Toronto FC y dejó atrás la dura caída sufrida frente a Orlando City en el clásico de Florida, resultado que había cortado una extensa racha positiva en la MLS.

Los goles del conjunto rosa fueron convertidos por Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Reguilón y Lionel Messi, mientras que para el equipo canadiense descontó por duplicado el colombiano Emilio Aristizábal.

El encuentro representaba una prueba importante para el equipo dirigido por Guillermo Hoyos, que necesitaba volver al triunfo para mantenerse en la pelea por la cima de la Conferencia Este. Con esta victoria, Inter Miami alcanzó los 22 puntos y quedó como escolta de Nashville, que lidera la tabla con 23 unidades y dos partidos menos.

Después del golpe sufrido ante Orlando City, donde el equipo dejó escapar una ventaja de tres goles y perdió en el Nu Stadium, la respuesta futbolística llegó rápidamente en territorio canadiense. Inter Miami mostró mayor solidez ofensiva y logró sostener el resultado en un partido de alto ritmo.

Lionel Messi volvió a ser determinante y alcanzó los nueve goles en la temporada, además de sumar dos asistencias en la MLS. El capitán argentino continúa como uno de los principales candidatos al premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso, galardón que busca conquistar por tercera vez consecutiva.