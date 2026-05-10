Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez a los 12 años

El ajedrez argentino vive un momento histórico gracias a Faustino Oro. El joven talento porteño consiguió el título de Gran Maestro con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, y se transformó en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar esa distinción en el circuito internacional.

El nacido en el barrio de San Cristóbal llegó al Abierto de Cerdeña con un Elo de 2629 y protagonizó un torneo brillante: sumó cinco victorias y tres empates para mantenerse invicto tras ocho rondas disputadas.

En su camino venció al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala, además de igualar frente a los indios Adharsh Murali Karthikeyan y Aditya Mittal, y ante Leon Mendonca.

La consagración llegó luego de derrotar con piezas blancas a Niedbala y alcanzar seis puntos sobre ocho posibles. Incluso una caída en la última ronda frente al ruso Ian Nepomniachtchi, exaspirante al título mundial, no alterará el logro obtenido por el argentino.

Para sellar la norma definitiva de Gran Maestro, Oro necesitaba completar una performance superior a los 2600 puntos Elo. El cruce ante Nepomniachtchi terminó favoreciéndolo, ya que el alto ranking del ruso le permite alcanzar igualmente la marca requerida.

Este domingo, desde las 4:30 de la madrugada argentina, disputará la última partida del certamen con la posibilidad de cerrar oficialmente una actuación inolvidable.

A pesar de su corta edad, Faustino Oro ya es considerado una de las grandes promesas del ajedrez mundial. En 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia con apenas 10 años, 8 meses y 16 días, mientras que en mayo de 2026 alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos.

