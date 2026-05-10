La pasión de Martín Palermo por el pádel

Martín Palermo es sinónimo de goles, títulos y noches históricas con la camiseta de Boca. Sin embargo, lejos de las canchas y de la presión del fútbol profesional, el “Titán” encontró una nueva pasión que hoy ocupa gran parte de su tiempo: el pádel.

El máximo goleador de la historia del Xeneize participó este sábado de un torneo exhibición en Parque Roca junto a distintas figuras del deporte argentino, entre ellas el extenista y capitán campeón de Copa Davis Daniel Orsanic y el exjugador de River Rodrigo Mora. El evento se realizó como previa del P1 de Buenos Aires, certamen que reúne a los mejores jugadores del circuito mundial.

A sus 52 años, Palermo reconoció que volvió a engancharse de lleno con este deporte: “Desde chico jugaba y mi hermano competía en torneos en La Plata. Ahora, con más tiempo libre, me entusiasmé otra vez”, contó.

Además, explicó que el pádel se convirtió en una forma de reencontrarse con viejos compañeros y seguir manteniendo vivo el espíritu competitivo: “Es lindo compartir con otros exfutbolistas y seguir sintiendo esa adrenalina de competir, aunque sea en otra disciplina”.

Cuando le preguntaron por su nivel dentro de la cancha, respondió entre risas y con humildad: “Me defiendo. Hay exjugadores que están muchísimo mejor que yo y me sacaron ventaja, pero trato de ir aprendiendo y mejorando. Es cuestión de práctica”.

En el torneo hizo dupla justamente con Daniel Orsanic, histórico capitán del equipo argentino que conquistó la Copa Davis 2016. Sobre su compañero, Palermo bromeó: “Seguro él me va a ayudar porque tiene mucha más técnica y experiencia”.

La nueva etapa de Martín Palermo

Después de retirarse del fútbol en 2011, Palermo inició su carrera como entrenador y dirigió en distintos clubes de Sudamérica, entre ellos Platense, Godoy Cruz, Arsenal, Olimpia de Paraguay y Fortaleza de Brasil.

Actualmente se encuentra sin trabajo tras su salida de Fortaleza a fines de 2025, luego del descenso del conjunto brasileño a la segunda división.

Con una agenda mucho más relajada, el exdelantero disfruta de esta nueva etapa alejado del fútbol profesional y aprovecha para dedicarle tiempo a una de sus grandes pasiones fuera de la cancha: el pádel.