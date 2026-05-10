Aseguran que Wanda Nara dejó a Martín Migueles

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles habría llegado a su fin en medio de un contexto cargado de polémica. La separación salió a la luz pocas horas después de que trascendiera que el empresario estaría siendo investigado junto a Elías Picirillo y Francisco Hauque por una presunta maniobra vinculada al acceso irregular a divisas en el mercado oficial de cambios.

Según contó la periodista Naiara Vecchio, las diferencias entre la conductora y el empresario comenzaron durante el viaje de Wanda a Uruguay, donde se encuentra grabando una película. Al parecer, Migueles no habría estado de acuerdo con algunas situaciones relacionadas al proyecto laboral y eso terminó generando tensión en la pareja.

“Terminaron en buenos términos”, aseguró Vecchio sobre la ruptura.

La noticia sorprendió porque días atrás ambos se habían mostrado muy unidos durante un lujoso viaje por Europa y Asia. Incluso, Wanda había compartido en sus redes sociales una imagen de Martín junto a sus hijas —fruto de su relación con Mauro Icardi— y las mascotas familiares en el Chateau Libertador.

Como suele ocurrir alrededor de la empresaria y conductora, las redes sociales rápidamente comenzaron a especular con que la separación podría estar relacionada con el escándalo judicial que rodea al empresario y que sería una manera de tomar distancia de la polémica.

Sin embargo, no sería la primera crisis entre ambos. Durante el verano ya habían atravesado una fuerte separación luego de que Claudia Ciardone revelara públicamente que Migueles le enviaba mensajes privados y le proponía encuentros en Punta del Este.