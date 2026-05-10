Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor

Guillermo Francella fue una de las grandes figuras de la noche este viernes 8 de mayo al recibir el Premio Platino de Honor 2026, el máximo reconocimiento que otorga la industria audiovisual iberoamericana. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el actor argentino volvió a ser ovacionado por el público y sus colegas en una ceremonia marcada por la emoción y los homenajes.

Luego de recibir el galardón, Francella brindó una conferencia de prensa en la que repasó distintos momentos de su carrera y recordó cómo nació su pasión por la actuación. Según contó, todo comenzó durante la secundaria, cuando organizó una obra teatral para recaudar fondos para el viaje de egresados.

“Me impactó muchísimo estar arriba de un escenario y sentir la reacción de la gente. Ahí entendí que ese era mi lugar”, expresó el actor.

Además, agradeció especialmente el acompañamiento de su familia y de todas las personas que lo ayudaron en sus primeros años dentro del medio artístico. En ese contexto, sorprendió al revelar que nunca trabajó con representantes ni mánagers.

“Era muy difícil entrar a los canales. Dejabas fotos y no sabías si alguien las iba a mirar alguna vez. Pero tuve gente que confió en mí y me dio oportunidades”, recordó.

Francella explicó que siempre eligió construir su carrera de manera independiente y enfrentando cada desafío por cuenta propia: “Siempre traté de abrirme camino solo, golpeando puertas y buscando oportunidades. En ese recorrido encontré personas que tuvieron una mirada generosa conmigo”.

A la hora de hablar sobre los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, el actor aseguró que siempre buscó conectar con historias cercanas a la gente.

“Más allá del género, ya sea comedia, drama o thriller, siempre me interesó que hubiera identificación con el público y con lo popular”, afirmó.

El reconocimiento llega en un gran momento profesional para Francella, que además este año volvió a ser nominado en los Premios Platino en la categoría Mejor Interpretación Masculina por su trabajo en Homo Argentum.

El actor ya había ganado anteriormente dos estatuillas: una por su recordado papel de Arquímedes Puccio en El clan y otra por la exitosa serie El encargado.