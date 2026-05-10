Yoyi Francella, reveló por qué mantiene su noviazgo lejos de los medios

Yoyi Francella continúa ganando protagonismo en los medios, tanto por su crecimiento en el mundo del streaming como por sus trabajos actorales en distintos proyectos audiovisuales. Sin embargo, en medio de esa creciente exposición, la hija de Guillermo Francella tomó una decisión firme: mantener su vida privada lejos del foco mediático, especialmente su relación de pareja.

Durante una entrevista en el programa Ferné con Grego, del streaming de Telefe, la joven explicó por qué prefiere preservar su intimidad y evitar hablar públicamente de su novio.

“Puertas adentro estoy súper cómoda hablando de esas cosas, pero cuando sé que hay mucha gente mirando o escuchando siento que no necesito exponer ciertos temas”, explicó Yoyi al referirse a la sobreexposición mediática.

La influencer y actriz reconoció que hablar abiertamente sobre cuestiones sexoafectivas le genera incomodidad, algo que incluso a ella misma le llama la atención.

“Es más fuerte que yo. Me incomoda de verdad y en mi vida cotidiana no soy así”, aseguró.

En otro tramo de la charla, Grego Rosello le consultó cómo vive su pareja esta postura de mantenerse alejados de los medios. Allí, Yoyi destacó el perfil bajo de su novio y dejó en claro que la decisión pasa exclusivamente por ella.

“Mi novio está muy en la suya, enfocado en su trabajo y consume poco todo este mundo. Pero además yo soy súper independiente y hago lo que realmente quiero hacer”, sostuvo.

La hija del reconocido actor también explicó que, aunque valora a quienes deciden compartir públicamente aspectos íntimos de sus vidas, siente que una vez que se abre esa puerta es muy difícil volver atrás.

“Banco mucho a quienes muestran su intimidad porque me parece valiente, pero yo siento que después cuesta volver a cerrar esa puerta y eso me da miedo”, confesó.

Con el paso del tiempo y después de crecer en una familia muy conocida, Yoyi aseguró que aprendió a poner límites y a cuidar ciertos espacios personales. Si bien entiende el interés que puede generar su vida privada, prefiere resguardar aquello que considera importante para su bienestar emocional.

Tiempo atrás, la influencer había contado que está en pareja con Juan desde hace más de cinco años. Según reveló, se conocieron durante un viaje a Brasil y él trabaja como abogado en una empresa vinculada al desarrollo de software, siempre alejado del mundo mediático.

Mientras continúa consolidando su carrera en el streaming y la actuación, Yoyi Francella apuesta a construir un perfil propio sin resignar privacidad y manteniendo una parte de su vida lejos de las cámaras.