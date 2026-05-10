El alimento con pocas calorías y gran poder antioxidante

El pepino aparece en ensaladas, recetas saludables y publicaciones fitness casi a diario, aunque muchas veces se lo rodea de mitos. Algunos lo consideran un alimento “milagroso” con propiedades detox, mientras que otros creen que es solo agua sin demasiados nutrientes. Sin embargo, la realidad está en un punto intermedio: es un vegetal liviano, hidratante y con interesantes compuestos antioxidantes.

El pepino (Cucumis sativus) tiene origen en el subcontinente indio y se cultiva desde hace más de 3000 años. Con el tiempo se expandió por Asia, Europa y América, hasta convertirse en uno de los vegetales más consumidos del mundo.

Los beneficios del pepino para la salud

La médica especialista en nutrición Ana Cascú explicó que el pepino tiene muy baja densidad calórica y un alto contenido de agua, que ronda entre el 90 y el 95%, lo que lo convierte en un alimento ideal para aportar hidratación y volumen sin sumar demasiadas calorías.

Además, contiene pequeñas cantidades de:

Vitamina K

Vitamina C

Potasio

Fibra

Pero uno de sus puntos más interesantes está en la presencia de compuestos bioactivos como flavonoides, lignanos y cucurbitacinas, que fueron estudiados por su posible efecto antioxidante y antiinflamatorio.

1. Ayuda a la hidratación

Gracias a su enorme contenido de agua, el pepino puede colaborar con la hidratación diaria, especialmente en personas que consumen poca cantidad de líquidos.

2. Favorece la salud digestiva

Aunque no posee grandes cantidades de fibra, su combinación de agua y fibra puede ayudar al tránsito intestinal. Además, algunos estudios experimentales sugieren que ciertos compuestos del pepino podrían tener efecto prebiótico sobre la microbiota intestinal.

3. Puede ayudar al control del peso

Los especialistas aclaran que no “quema grasa”, pero sí aporta saciedad y volumen con pocas calorías, algo útil dentro de planes de alimentación equilibrados.

El mito del efecto “detox”

Uno de los conceptos más repetidos sobre el pepino es su supuesto poder “desintoxicante”. Sin embargo, los expertos remarcan que no existe evidencia científica que demuestre que el pepino —ni ningún alimento por sí solo— pueda “desintoxicar” el organismo.

La especialista explicó que esa función depende principalmente del hígado y los riñones, que trabajan constantemente para eliminar sustancias de desecho.

También aclaró que, aunque el pepino contiene sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, todavía no existen pruebas sólidas en humanos que demuestren efectos clínicos contundentes a partir de su consumo habitual.

Qué aporta realmente el pepino

Más allá de los mitos, el valor del pepino está en algo mucho más simple: sumar hidratación, frescura, volumen y pocas calorías dentro de una alimentación saludable. No es un alimento milagroso, pero sí puede ser un buen aliado en la rutina diaria.