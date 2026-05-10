Irán todavía no responde a la propuesta de paz de EEUU

La tensión internacional en Oriente Medio continúa creciendo mientras el gobierno de Irán mantiene en análisis la última propuesta presentada por Estados Unidos para intentar frenar el conflicto en la región. En las últimas horas, el canciller iraní, Abbás Araqchi, mantuvo una conversación telefónica con su par turco, Hakan Fidan, aunque desde Teherán todavía no hubo una respuesta oficial al plan impulsado por la administración de Donald Trump.

El documento enviado por Washington propone un alto el fuego duradero y la apertura de nuevas negociaciones nucleares, en medio de un escenario marcado por enfrentamientos militares y fuertes tensiones diplomáticas.

“Debería recibir una carta esta noche, así que veremos cómo evoluciona todo”, declaró Trump ante periodistas. Mientras tanto, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que la propuesta estadounidense continúa bajo evaluación y que aún no existe un plazo definido para responder.

Irán desconfía de Estados Unidos

Durante el diálogo con Turquía, Araqchi manifestó dudas sobre las verdaderas intenciones de Washington y cuestionó las recientes acciones militares estadounidenses.

“La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la seriedad de la diplomacia estadounidense”, expresó el funcionario iraní, según informó la agencia ISNA.

Escalada militar en el Golfo de Omán

En paralelo a las negociaciones, la tensión volvió a trasladarse al plano militar. El ejército estadounidense informó el viernes que había “neutralizado” dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán, una zona estratégica para el comercio energético mundial.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación tuvo carácter preventivo. Imágenes difundidas posteriormente mostraron columnas de humo saliendo desde las embarcaciones, que no transportaban carga al momento del ataque.

Irán reaccionó rápidamente y denunció ante la ONU una “flagrante violación” del alto el fuego acordado semanas atrás. Además, medios iraníes señalaron que hubo intercambio de disparos en la zona antes de que la situación volviera momentáneamente a estabilizarse.

El conflicto en el estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

Como respuesta, Estados Unidos implementó restricciones sobre puertos iraníes, una medida que profundizó la crisis humanitaria y generó impacto en el comercio internacional de energía.

En ese contexto, Estados Unidos y Bahréin presentaron un proyecto ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir que Irán detenga de inmediato los ataques y las restricciones sobre los barcos que circulan por la zona. La iniciativa cuenta con respaldo de Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Tras conocerse esa propuesta, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió este sábado que podría cerrar de manera definitiva el estrecho de Ormuz para Bahréin.

Washington espera una respuesta de Teherán

La administración de Donald Trump aguarda ahora la contestación oficial de Irán al memorando de entendimiento enviado a través de mediadores paquistaníes. El documento busca poner fin al conflicto armado y abrir una nueva etapa de negociaciones nucleares, aunque el clima de desconfianza y las recientes hostilidades mantienen la situación en un estado de máxima fragilidad.