Pullaro analiza un posible acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027

En la política santafesina comenzaron a intensificarse las especulaciones sobre un posible entendimiento entre el oficialismo de Santa Fe y La Libertad Avanza de cara a las elecciones provinciales de 2027.

Cerca del gobernador Maximiliano Pullaro admiten que un acuerdo con el espacio libertario “es posible”, aunque aseguran que todavía no existe una definición concreta. En la Casa Gris analizan distintos escenarios electorales mientras se acerca el calendario político que tendrá cierre de listas en febrero de 2027, PASO en abril y elecciones generales en junio.

Dentro del oficialismo provincial conviven dos estrategias: ampliar la coalición Unidos incorporando sectores alineados con el presidente Javier Milei o avanzar hacia una convivencia electoral menos explícita, con candidaturas libertarias de bajo perfil que no afecten directamente las chances del pullarismo.

La discusión interna ganó fuerza luego de las declaraciones y movimientos políticos protagonizados por dirigentes como Felipe Michlig, Cristian Cunha y Gisela Scaglia, quienes alimentaron versiones sobre un eventual acercamiento con sectores libertarios.

Sin embargo, dentro de Unidos persisten fuertes reparos, especialmente en sectores del socialismo y parte de la UCR, donde temen que una alianza con el mileísmo termine alterando el equilibrio interno de la coalición gobernante.

En paralelo, el oficialismo provincial observa con atención el comportamiento de un segmento del electorado santafesino que combina apoyo tanto a Pullaro como a Milei. En el entorno del gobernador consideran que un enfrentamiento directo entre ambos espacios podría fragmentar el voto opositor y abrirle una oportunidad al peronismo.

Por eso, una de las hipótesis que circula en el oficialismo es que La Libertad Avanza compita en Santa Fe con candidatos de menor nivel de conocimiento público, evitando así una disputa frontal con Unidos en la categoría provincial.

Dentro de ese esquema aparece el nombre de Marcos Peyrano, abogado y armador libertario en la provincia, como posible postulante a gobernador. Su figura comenzó a ganar visibilidad en actividades políticas junto a la diputada Romina Diez y otros referentes del espacio libertario santafesino.

En el pullarismo creen que una competencia provincial moderada por parte de LLA podría favorecer la reelección del mandatario radical, mientras que el oficialismo nacional buscaría concentrar esfuerzos en la disputa legislativa nacional.

Por ahora no hay acuerdos cerrados, pero en Santa Fe ya comenzó el armado silencioso de estrategias para un escenario electoral que podría redefinir las alianzas políticas de la provincia en los próximos años.