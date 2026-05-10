El Senado santafesino avanzó con la prórroga para sostener la Cooperativa Algodonera de Reconquista

La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a una nueva prórroga de la ley que permite el funcionamiento de la Cooperativa Algodonera Santa Fe, una empresa recuperada por sus trabajadores ubicada en el Parque Industrial de Reconquista.

La normativa, identificada como Ley 13.888, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación temporal el inmueble, las herramientas y otros bienes utilizados por la cooperativa para garantizar la continuidad laboral de sus trabajadores.

El esquema legal fue aprobado originalmente en 2019, luego de un extenso proceso de crisis empresarial que se desarrolló entre 2014 y 2017 y que derivó en la conformación de la cooperativa por parte de los empleados en 2018, con el objetivo de preservar las fuentes laborales.

Debido a que el mecanismo se basa en la figura de “uso temporal” de los bienes, la legislación debe renovarse periódicamente cada dos años para mantener vigente el marco legal que habilita la actividad productiva.

El proyecto fue impulsado por el senador radical Orfilio Marcón, representante del departamento General Obligado, y fue aprobado sin objeciones en la Cámara alta. Ahora deberá ser tratado por Diputados para completar su sanción definitiva.

Durante la misma sesión también recibieron media sanción otras iniciativas vinculadas a políticas públicas y programas sociales.

Entre ellas se destacó el proyecto presentado por el senador Esteban Motta, del departamento San Martín, para crear un Programa de Regularización Dominial en la provincia, iniciativa que anteriormente había perdido estado parlamentario en Diputados.

Además, avanzó una propuesta impulsada por el senador Rubén Pirola para que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.159 sobre prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.

La iniciativa apunta a fortalecer medidas de prevención, capacitación y disponibilidad de equipamiento para actuar frente a emergencias cardíacas en lugares de alta concurrencia.

Por otra parte, el Senado aprobó preferencias para el tratamiento de nuevos proyectos, entre ellos una iniciativa del senador Julio Garibaldi vinculada a la promoción de inversiones turísticas y otra orientada a la creación de un Programa de Intervención Barrial Focalizada.

También obtuvo prioridad parlamentaria un proyecto de la diputada Natalia Armas Belavi para que Santa Fe adhiera al régimen nacional de protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.