Venado Tuerto reinauguró la plaza San Martín tras una remodelación integral

Con una gran convocatoria de vecinos, la ciudad de Venado Tuerto celebró este domingo la reinauguración de la plaza Plaza San Martín, luego de una importante obra de remodelación y puesta en valor impulsada de manera conjunta por el Gobierno provincial y el municipio.

El acto fue encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente local Leonel Chiarella. También participaron la senadora Leticia Di Gregorio, legisladores, funcionarios y representantes de instituciones de la ciudad.

Durante su discurso, Chiarella destacó el valor simbólico y social del espacio público para los vecinos de Venado Tuerto y remarcó que la plaza forma parte de la historia cotidiana de generaciones de familias de la ciudad.

El intendente además agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que la obra representa una inversión pensada no solo para el presente, sino también para las futuras generaciones.

Por su parte, Enrico recordó la importancia histórica de la plaza, donde desde hace décadas se realizan actos oficiales vinculados a la conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín.

El ministro provincial destacó además el avance del plan de obras anunciado por Pullaro para Venado Tuerto y aseguró que gran parte de esos proyectos ya se encuentran terminados o en ejecución.

En el cierre del acto, Pullaro defendió la continuidad de la obra pública en la provincia pese al complejo escenario económico nacional. El gobernador sostuvo que la inversión estatal es clave para promover desarrollo, igualdad y generación de empleo en distintas localidades santafesinas.

Según explicó, actualmente unas 40 mil personas trabajan de manera directa o indirecta gracias a las obras impulsadas por el gobierno provincial.

La remodelación de la plaza San Martín incluyó trabajos de infraestructura, renovación de espacios verdes, mejoras en circulación peatonal, iluminación y acondicionamiento general del tradicional paseo céntrico de Venado Tuerto.