Industriales y la CGT de Santa Fe buscan tender puentes en medio de la crisis económica

En un encuentro que llamó la atención por reunir a representantes de trabajadores y empresarios, el dirigente sindical y triunviro de la Confederación General del Trabajo, Jorge Sola, mantuvo una reunión en la ciudad de Rosario con la cúpula de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en busca de acercar posiciones frente al complejo escenario económico.

El objetivo del encuentro fue comenzar a construir canales de diálogo entre sectores que habitualmente se enfrentan en la discusión salarial, pero que hoy coinciden en un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria y el empleo.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en que la actividad económica se mantiene estancada y con señales de deterioro en el mercado laboral, en un contexto de bajo crecimiento y aumento del desempleo.

Desde el sector industrial describieron un panorama de preocupación por la falta de recuperación en el corto plazo y alertaron sobre el impacto del actual modelo económico en la producción y el empleo.

El encuentro contó además con la participación del dirigente camionero santafesino Sergio Aladio, y se dio en el marco de la presencia de Sola en actividades gremiales y políticas en Rosario, donde también participó de encuentros de la regional local de la CGT.

Tanto sindicalistas como industriales plantearon la necesidad de articular una agenda común para sostener la actividad productiva, en un contexto donde advierten que la industria atraviesa uno de sus momentos más complejos en años.

Desde FISFE señalaron que el vínculo directo con la CGT busca compensar la falta de interlocución que, según su visión, existe a nivel nacional con la Unión Industrial Argentina, a la que critican por su escasa presencia en el debate sobre la situación del sector.

En ese sentido, remarcaron la intención de visibilizar la crisis industrial de la provincia de Santa Fe y generar espacios de coordinación entre actores productivos y sindicales.

Los últimos datos del sector refuerzan esa preocupación: la producción industrial registra caídas interanuales significativas, con fuertes retrocesos en rubros como el automotriz, mientras que el empleo y el consumo energético también muestran señales negativas.

En paralelo, la pérdida de empresas y puestos de trabajo en la provincia alimenta la preocupación de ambos sectores, que advierten sobre una reconfiguración del mercado laboral donde crecen actividades informales o de menor estabilidad.

Pese al contexto, tanto industriales como dirigentes sindicales coincidieron en la necesidad de sostener espacios de diálogo para intentar amortiguar el impacto de la crisis y evitar un mayor deterioro del entramado productivo.