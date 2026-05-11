El error de Caputo: creer que la política no afecta la economía

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Luis Caputo quiso transmitir tranquilidad. Eligió relativizar el escándalo que rodea a Manuel Adorni y sostuvo que ninguna controversia política vinculada al Jefe de Gabinete tiene capacidad de alterar el rumbo económico. La frase buscó mostrar fortaleza institucional y confianza en el programa libertario. Pero terminó revelando algo bastante más preocupante: una mirada peligrosamente simplificada sobre cómo funciona la economía argentina.

Porque precisamente en la Argentina los problemas políticos sí afectan la economía. La historia reciente está llena de ejemplos. Gobiernos que parecían sólidos y se desmoronaron en cuestión de semanas por errores políticos. Corridas cambiarias disparadas más por incertidumbre institucional que por variables técnicas. Riesgo país en ascenso frente a internas de poder. Inversiones congeladas ante sospechas de opacidad o fragilidad gubernamental. Pensar que el caso Adorni no tiene impacto porque “en un país normal” estas cosas no alteran los mercados es desconocer el país real que el propio Gobierno administra.

La frase de Caputo encierra además una contradicción conceptual. El oficialismo construyó toda su legitimidad política sobre una idea central: que la degradación moral de la dirigencia destruyó la economía argentina. Javier Milei ganó denunciando corrupción, privilegios, acomodos y falta de transparencia. Es decir: el propio mileísmo explicó durante meses que la política sí condiciona profundamente la economía. Ahora, cuando las sospechas rozan a uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, aparece un discurso distinto: separar ambas dimensiones y minimizar cualquier consecuencia institucional.

El problema no es solamente el expediente judicial. El problema es el mensaje. Cuando un funcionario demora la presentación de documentación patrimonial y el Gobierno responde cerrando filas automáticamente, lo que se erosiona no es apenas una imagen individual. Se erosiona el activo más importante que tiene cualquier programa económico: la confianza.

Y la confianza no se mide únicamente en Wall Street. También se mide en las decisiones cotidianas de empresarios, consumidores e inversores locales. En un país acostumbrado a los sobresaltos, la percepción de transparencia y previsibilidad vale tanto como cualquier indicador fiscal. Por eso resulta llamativa la liviandad con la que Caputo intenta encapsular el episodio Adorni como si se tratara de una anécdota menor sin consecuencias posibles.

La Argentina no funciona con compartimentos estancos. Política y economía son dimensiones inseparables. Mucho más en un gobierno cuya fortaleza depende casi exclusivamente de la credibilidad presidencial. Milei no tiene gobernadores propios fuertes, no posee mayoría parlamentaria sólida ni estructuras territoriales tradicionales. Su principal capital es la confianza que una parte de la sociedad depositó en la idea de ruptura moral con el pasado. Si esa percepción empieza a fisurarse, el impacto inevitablemente se traslada al plano económico.

Caputo parece apostar a otro argumento: mientras la macroeconomía muestre orden, los escándalos políticos serán irrelevantes. Pero incluso esa lógica tiene límites evidentes. Los mercados financieros no observan solamente reservas, inflación o superávit. También observan cohesión política, calidad institucional y capacidad de sostener reformas en el tiempo. Un gobierno que empieza a mostrar inconsistencias entre discurso y práctica pierde fortaleza, aunque sus números fiscales mejoren.

Además, el ministro incurre en un exceso de confianza típico de las administraciones que atraviesan un momento favorable en materia financiera. El descenso de la inflación y cierta estabilidad cambiaria generaron dentro del oficialismo una sensación de blindaje que puede resultar riesgosa. Como si el equilibrio macro alcanzado en los últimos meses hubiera inmunizado al Gobierno frente a cualquier turbulencia política. La Argentina enseña exactamente lo contrario: los ciclos de confianza son frágiles y pueden deteriorarse rápidamente cuando aparecen dudas sobre el rumbo o la consistencia del poder.

La propia reacción defensiva del oficialismo demuestra que el tema preocupa más de lo que admiten públicamente. Si el caso Adorni fuera verdaderamente irrelevante, no existiría la necesidad permanente de explicarlo, justificarlo o minimizarlo. Patricia Bullrich entendió antes que nadie el riesgo político y sugirió que el funcionario debía presentar inmediatamente su declaración jurada. Fue un gesto pragmático: cerrar rápido un frente potencialmente dañino. Sin embargo, el Gobierno eligió otra estrategia, más emocional y corporativa, basada en la defensa cerrada del funcionario cuestionado.

Ese movimiento tiene costos. Porque el mileísmo había logrado instalar que no actuaría como “la vieja política”. Había prometido intolerancia absoluta frente a cualquier sospecha vinculada a la transparencia pública. Cuando ahora responde con reflejos defensivos similares a los de administraciones anteriores, el contraste se vuelve inevitable.

Y allí aparece la dimensión económica que Caputo parece subestimar. Los programas económicos no sobreviven únicamente por sus resultados técnicos. Necesitan legitimidad social y credibilidad política. Cuando ambas cosas se debilitan, incluso los indicadores positivos empiezan a perder capacidad de sostener expectativas.

El ministro sostiene que nadie dejará de invertir en la Argentina por la situación de Adorni. Quizás tenga razón en términos inmediatos. Ningún fondo de inversión modificará una estrategia exclusivamente por una declaración jurada demorada. Pero ese no es el punto central. Lo verdaderamente relevante es la acumulación de señales. Los inversores observan comportamientos, coherencia institucional y calidad política. Evalúan si un gobierno aplica hacia adentro los mismos estándares éticos que proclama hacia afuera.

En ese terreno, el oficialismo enfrenta un desafío delicado. Porque cuanto más alto fue el discurso moral inicial, más severo será el costo de cualquier inconsistencia posterior. Milei llegó prometiendo una revolución ética además de económica. Por eso los casos vinculados a transparencia no pueden relativizarse sin pagar consecuencias políticas.

Caputo eligió presentar el episodio como irrelevante para la economía. Tal vez porque entiende que admitir preocupación implicaría amplificar el problema. Sin embargo, el verdadero riesgo está en otro lado: creer que la economía puede sostenerse indefinidamente desconectada de la política. Argentina ya ensayó demasiadas veces esa ilusión. Y casi siempre terminó mal.