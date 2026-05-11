La Muni en tu Barrio continúa en el Monseñor Zazpe

El programa "La Muni en tu Barrio", perteneciente a la Secretaría de Intendencia y Comunicación, continúa su recorrido en el barrio Monseñor Zazpe. Hasta el viernes 15 de mayo, el dispositivo móvil se ubica en la vecinal (Zaffetti 1400).



La atención se realiza de 9:00 a 14:00, en tanto que el Quirófano móvil ofrece sus servicios en el horario de 7:00 a 14:00. El servicio de castraciones se brinda de 7:30 a 12:30.



Recordemos que este programa tiene como objetivo acercar la atención del municipio a cada rincón de Rafaela, facilitando el acceso a servicios, trámites y propuestas para toda la familia.



Los servicios que «La Muni en tu Barrio» acercará a los hogares de los rafaelinos son los que se detallan a continuación:



Centro de Documentación Rápida

Renovación.

Actualización.

Extravío.



Desarrollo Humano

Atención general.

Asesoramiento en Discapacidad.

Asesoramiento en Género.

Asesoramiento sobre el DIAT.

Asesoramiento en Niñez.



Ómnibus Sanitario

Lunes: enfermería y electrocardiograma.

Martes: enfermería y asesoramiento en podología.

Miércoles: enfermería, asesoramiento en podología y ecografías.

Jueves: enfermería, electrocardiograma y ecografías.

Viernes: enfermería y servicio de nutrición.



Quirófano Móvil

Desparasitación

Vacunación

Atención primaria



Oficina de Empleo

Orientación y apoyo en la búsqueda de empleo.

Confección de currículum vitae.

Preinscripción a cursos y capacitaciones.



IDS (Instituto para el Desarrollo Sustentable)

Punto Verde Móvil.



Gobierno y Modernización

Vecinales/reclamos 147.

Rafi.

Oficina virtual.

Carpeta Ciudadana.



Trámites digitales

Información al consumidor.

Licencia de Conducir.



Hacienda y Finanzas

Reimpresión de boletas.

Asesoramiento sobre deudas y convenios.

Consultas de tributos.



Instituto Municipal de la Vivienda

Asesoramiento legal.

Asesoramiento Construir Juntos.

Asesoramiento Construir Hogar.