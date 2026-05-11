La Muni en tu Barrio continúa en el Monseñor Zazpe

El programa "La Muni en tu Barrio", perteneciente a la Secretaría de Intendencia y Comunicación, continúa su recorrido en el barrio Monseñor Zazpe. Hasta el viernes 15 de mayo, el dispositivo móvil se ubica en la vecinal (Zaffetti 1400).
La atención se realiza de 9:00 a 14:00, en tanto que el Quirófano móvil ofrece sus servicios en el horario de 7:00 a 14:00. El servicio de castraciones se brinda de 7:30 a 12:30.
Recordemos que este programa tiene como objetivo acercar la atención del municipio a cada rincón de Rafaela, facilitando el acceso a servicios, trámites y propuestas para toda la familia.
Los servicios que «La Muni en tu Barrio» acercará a los hogares de los rafaelinos son los que se detallan a continuación:
Centro de Documentación Rápida
Renovación.
Actualización.
Extravío.
Desarrollo Humano
Atención general.
Asesoramiento en Discapacidad.
Asesoramiento en Género.
Asesoramiento sobre el DIAT.
Asesoramiento en Niñez.
Ómnibus Sanitario
Lunes: enfermería y electrocardiograma.
Martes: enfermería y asesoramiento en podología.
Miércoles: enfermería, asesoramiento en podología y ecografías.
Jueves: enfermería, electrocardiograma y ecografías.
Viernes: enfermería y servicio de nutrición.
Quirófano Móvil
Desparasitación
Vacunación
Atención primaria
Oficina de Empleo
Orientación y apoyo en la búsqueda de empleo.
Confección de currículum vitae.
Preinscripción a cursos y capacitaciones.
IDS (Instituto para el Desarrollo Sustentable)
Punto Verde Móvil.
Gobierno y Modernización
Vecinales/reclamos 147.
Rafi.
Oficina virtual.
Carpeta Ciudadana.
Trámites digitales
Información al consumidor.
Licencia de Conducir.
Hacienda y Finanzas
Reimpresión de boletas.
Asesoramiento sobre deudas y convenios.
Consultas de tributos.
Instituto Municipal de la Vivienda
Asesoramiento legal.
Asesoramiento Construir Juntos.
Asesoramiento Construir Hogar.