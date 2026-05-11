El 147, un canal directo entre el municipio y la comunidad

La Municipalidad de Rafaela recuerda que la línea telefónica gratuita 147 "Gestión de Reclamos" se encuentra disponible para que vecinos y vecinas puedan realizar consultas, solicitar servicios y canalizar inquietudes vinculadas a la ciudad.



El servicio funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00. Fuera de ese horario, así como los sábados, domingos y feriados, se activa un contestador automático donde se solicita dejar un número de contacto para poder dar respuesta posteriormente.



Los mensajes recibidos son atendidos al inicio de la jornada siguiente, cuando los operadores los responden o derivan al área municipal correspondiente para su resolución.



Además, el municipio recibe y gestiona consultas ingresadas a través del sitio web oficial y de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Todos los casos son registrados, derivados y respondidos al número de contacto brindado por cada vecino o vecina.



De esta manera, el 147 se consolida como un canal ágil, cercano y efectivo, elegido por la comunidad para comunicarse de forma directa con el Estado local y participar activamente con sus aportes e inquietudes.