Se definieron los cuartos de final del Apertura 2026

Los octavos de final del Torneo Apertura llegaron a su fin tras un fin de semana cargado de batacazos, eliminaciones inesperadas y fuertes golpes para varios candidatos. De los cinco grandes del fútbol argentino, apenas dos lograron avanzar a los cuartos de final, en una fase donde además la mayoría de los equipos locales terminaron perdiendo.

El nuevo formato volvió a quedar bajo la lupa, especialmente por la rápida eliminación de varios equipos que habían sido protagonistas durante la fase regular. Independiente Rivadavia y Estudiantes, líderes de sus respectivas zonas, quedaron eliminados jugando en casa, mientras que Boca también se despidió prematuramente. River fue el único equipo del top 4 que consiguió avanzar.

Sorpresas y golpes inesperados

La jornada del sábado dejó varios resultados impactantes. Boca cayó 3-2 ante Huracán en La Bombonera, en uno de los partidos más comentados de la fecha. También quedó eliminado Independiente Rivadavia, una de las revelaciones del torneo, tras perder frente a Unión de Santa Fe.

En Córdoba, Belgrano se quedó con el clásico ante Talleres gracias a la contundencia de sus individualidades, mientras que Argentinos Juniors fue el único local del sábado que logró festejar ante su gente tras vencer a Lanús.

River avanzó y Central se hizo fuerte en Rosario

El domingo continuaron las emociones. River eliminó a San Lorenzo en un duelo vibrante que terminó definiéndose por penales, con una cuota importante de sufrimiento para el equipo de Núñez.

Rosario Central, por su parte, también logró imponerse en condición de local tras derrotar a Independiente y se sumó al reducido grupo de equipos que pudieron hacerse fuertes en casa durante estos octavos de final.

Racing y Gimnasia también dieron el golpe

Racing sorprendió en La Plata y eliminó a Estudiantes gracias a un triunfo ajustado que terminó definiendo con una pelota parada sobre el cierre del encuentro.

En tanto, Gimnasia dio otro de los grandes golpes de la fase tras vencer a Vélez como visitante. El Lobo pegó rápido en el inicio del partido y luego sostuvo la ventaja ante un Fortín que nunca logró reaccionar.

Resultados de los octavos de final