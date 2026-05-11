River ganó por penales un partido inolvidable ante San Lorenzo

River empató 2-2 frente a San Lorenzo en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y logró la clasificación a cuartos tras imponerse en la definición por penales. Rodrigo Auzmendi, Marcos Acuña, Fabricio López y Juan Fernando Quintero marcaron los goles de una noche cargada de tensión y dramatismo.

El equipo de Núñez tuvo una actuación irregular, marcada por errores defensivos, imprecisiones y momentos de desconcierto, aunque terminó rescatando la clasificación gracias al ingreso decisivo de Juanfer Quintero en el complemento.

River sufrió más de la cuenta

A pesar de partir como claro favorito, River nunca logró sentirse cómodo en el partido. San Lorenzo golpeó en los momentos justos y estuvo dos veces arriba en el marcador, aprovechando cada desatención defensiva del conjunto local.

Durante la primera mitad, el equipo de Marcelo Gallardo monopolizó la pelota, aunque le faltó profundidad. La visita prácticamente no había generado peligro hasta que un centro de Nahuel Barrios encontró a Rodrigo Auzmendi, que apareció para abrir el marcador y silenciar al Monumental.

La expulsión de Matías Reali no modificó demasiado el desarrollo, ya que incluso con un hombre menos, San Lorenzo logró sostener el orden y complicó a River desde el juego aéreo y las transiciones rápidas.

Juanfer cambió el partido

En el segundo tiempo, River salió desconcentrado y volvió a sufrir en defensa. Sin embargo, el ingreso de Juan Fernando Quintero modificó completamente el ritmo ofensivo del equipo.

El colombiano comenzó a hacerse dueño de la pelota y participó directamente en el empate parcial: abrió el juego para Marcos Acuña, quien apareció por sorpresa y definió para el 1-1.

Cuando parecía que River encontraba el control, volvió a sufrir otro golpe. En el tiempo suplementario, un tiro libre desde la izquierda terminó con un cabezazo de Fabricio López, que convirtió su primer gol en Primera División y volvió a poner arriba a San Lorenzo.

Empate agónico y clasificación por penales

Con el Monumental explotando de bronca y tensión, River encontró el empate en la última jugada del segundo tiempo suplementario. Quintero lanzó un centro venenoso al área, la pelota picó sin que nadie lograra tocarla y terminó sorprendiendo al arquero Orlando Gill para el 2-2 definitivo.

En la tanda de penales, Gill fue figura al contener los remates de Giuliano Galoppo y Kendry Páez. Sin embargo, San Lorenzo falló en los momentos decisivos: Gregorio Rodríguez, Ignacio Perruzzi y Mathias De Ritis desperdiciaron sus ejecuciones y terminaron sellando la clasificación del conjunto millonario.

River avanzó así a los cuartos de final tras una noche caótica, llena de sufrimiento y salvada por la jerarquía de Juanfer Quintero en el cierre.