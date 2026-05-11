Barcelona gritó campeón en el Clásico

El Barcelona volvió a gritar campeón en España. El equipo de Hansi Flick se quedó con LaLiga 2025/26 tras vencer 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou y asegurar el título con tres fechas de anticipación en un clásico que tuvo clima de fiesta desde el inicio.

El conjunto catalán golpeó rápido y no dejó margen para la reacción. A los 9 minutos, Marcus Rashford abrió el marcador con un espectacular tiro libre que dejó sin respuestas a Thibaut Courtois. El tanto desató la locura de los hinchas y marcó el rumbo de un partido dominado por completo por el Barça.

Poco después, a los 18 minutos, una gran jugada colectiva terminó con una asistencia de Dani Olmo para Ferran Torres, que definió al ángulo y amplió la ventaja. El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa y condicionado por varias ausencias importantes como la de Kylian Mbappé, nunca logró acomodarse en el encuentro.

Con la ventaja a favor, Barcelona manejó la pelota y los tiempos del partido ante un rival que apenas generó peligro con algunas apariciones aisladas de Vinícius Jr. En el complemento, incluso, el resultado pudo haber sido más amplio, pero Courtois evitó una goleada con varias atajadas clave frente a Ferran Torres y Robert Lewandowski.

El ingreso de jóvenes promesas como Franco Mastantuono no alcanzó para cambiar la historia de un Madrid superado en todas las líneas. En defensa, el equipo catalán mostró solidez con Pau Cubarsí como una de las grandes figuras de la noche.

Tras el pitazo final, el Camp Nou explotó de emoción para celebrar una nueva consagración liguera. Barcelona alcanzó así su título número 29 en LaLiga y confirmó el exitoso ciclo de Hansi Flick, que volvió a imponer al club como el gran dominador del fútbol español.