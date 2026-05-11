Nahuel Molina se desgarró a semanas del Mundial 2026

La lesión de Nahuel Molina encendió las alarmas en la Selección argentina luego de la derrota del Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo. El lateral derecho tuvo que salir reemplazado antes de la media hora de juego por una molestia muscular y, tras los estudios realizados, se confirmó que sufrió un desgarro grado 1.

La noticia generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que Molina es una de las piezas habituales dentro del equipo titular de la “Scaloneta” de cara al Mundial 2026.

Qué chances tiene Nahuel Molina de llegar al Mundial

A pesar del susto inicial, los tiempos de recuperación aparecen como alentadores para la Selección. El ex Boca tendría alrededor de tres semanas de rehabilitación, por lo que podría llegar en condiciones para el debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia, por el Grupo J.

De todas maneras, desde el cuerpo técnico seguirán de cerca su evolución física y futbolística para determinar si puede ser titular desde el arranque o si deberá comenzar el torneo desde el banco de suplentes.

Las alternativas que analiza Scaloni

Con el cierre de la lista definitiva previsto para el 30 de mayo, Scaloni ya evalúa variantes en caso de que Molina no logre recuperarse al ciento por ciento.

Entre las principales opciones aparecen Gonzalo Montiel, histórico competidor en el puesto y héroe de la final del Mundial de Qatar, además de Agustín Giay, que ganó consideración en las últimas convocatorias.

La Selección argentina comenzará su preparación final rumbo a la Copa del Mundo el 28 de mayo, cuando la delegación se instale en Kansas para ultimar detalles antes del inicio del certamen, programado para el 11 de junio.