Otro gigante europeo acelera por Julián Álvarez y se mete de lleno en la pelea del mercado de pases

Julián Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Atlético de Madrid. El delantero argentino acumula 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos y se transformó en una pieza clave dentro del esquema de Diego Simeone. Su gran nivel despertó el interés de varios gigantes europeos y en España ya empiezan a dudar sobre la posibilidad de retenerlo en el próximo mercado de pases.

Barcelona fue uno de los primeros clubes vinculados con el atacante cordobés, pero en las últimas horas apareció un nuevo candidato de peso: el PSG de Luis Enrique, vigente campeón y nuevamente finalista de la Champions League.

Según medios franceses, el entrenador español considera a Julián como el delantero ideal para potenciar el ataque parisino de cara a la próxima temporada. La intención sería convertir al ex River en el “9” de referencia dentro de un esquema dinámico y ofensivo.

Actualmente, PSG no cuenta con un centrodelantero fijo y la versatilidad de Álvarez aparece como una de las características que más seduce al cuerpo técnico. En caso de concretarse la operación, compartiría ataque con figuras como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, formando una de las delanteras más temidas del fútbol europeo.

Mientras tanto, el club francés se prepara para una nueva final de Champions League. El próximo 30 de mayo enfrentará al Arsenal en el Puskás Aréna con el objetivo de conquistar su segunda Orejona consecutiva, luego de haber goleado 5-0 al Inter en la final de 2025 disputada en el Allianz Arena.