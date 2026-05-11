El fuerte comentario de Di María contra el presidente de Independiente

Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura en una noche cargada de tensión, fútbol y declaraciones picantes. Ángel Di María fue una de las grandes figuras del Canalla y, tras convertir uno de los goles, apuntó directamente contra Néstor Grindetti por sus declaraciones previas al partido.

En la antesala del encuentro, el presidente de Independiente había publicado un mensaje en redes sociales advirtiendo sobre una posible polémica arbitral que, según insinuó, podría perjudicar al conjunto de Avellaneda. Finalmente, el partido no tuvo grandes controversias y Di María aprovechó para responderle sin filtro.

“Demostramos dentro de la cancha que jugamos al fútbol y que hacemos las cosas bien. El equipo hizo un gran trabajo y mostramos que estamos preparados”, sostuvo el campeón del mundo luego del triunfo.

Más tarde, fue todavía más directo al referirse a Grindetti: “Hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a jugadores que no tienen nada que ver. Durante el partido hablé con varios chicos de Independiente y entre nosotros siempre estuvo todo bien. Las cosas externas quedan afuera”, expresó.

Central logró revertir el marcador y terminó imponiéndose con autoridad para seguir en carrera por el título. Con el empuje de su gente y la jerarquía de Di María, el conjunto rosarino se ilusiona con pelear hasta el final en este Torneo Apertura.