Semana clave en el caso AFA

La investigación por la lujosa mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA ingresará este lunes en una instancia clave: la Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia para definir si la causa seguirá en la Justicia federal de Campana o volverá al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia se llevará a cabo hoy y, una vez concluida, los jueces contarán con cinco días hábiles para resolver el conflicto de competencia que atraviesa el expediente.

La decisión genera expectativa tanto en el ámbito judicial como en el entorno de la conducción de la AFA, ya que podría marcar un cambio importante en una de las causas más delicadas que involucran al círculo cercano de Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.

La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y utilización de testaferros alrededor de una mansión ubicada en el barrio Ayres Plaza de Pilar, cuya compra y titularidad quedaron bajo la lupa de la Justicia.

Actualmente, el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, luego de una resolución de la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, el fiscal general Carlos Cearras solicitó que la causa vuelva al juzgado Penal Económico de Marcelo Aguinsky, donde se había iniciado originalmente.

La disputa comenzó cuando González Charvay reclamó la competencia del caso al considerar que las propiedades investigadas están ubicadas en Pilar y, por lo tanto, debían ser investigadas por la Justicia federal de Campana.

Por su parte, Aguinsky rechazó apartarse del expediente y sostuvo que el foco de la investigación no está únicamente en el inmueble, sino en una presunta estructura de administración fraudulenta y lavado de dinero vinculada a la AFA.

“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo el magistrado en una de las resoluciones incorporadas a la causa.

En la misma línea, el fiscal Cearras argumentó que en este tipo de expedientes no debe analizarse solo la ubicación física de una propiedad, sino el conjunto de las maniobras financieras investigadas.

La mansión bajo sospecha

La Justicia busca determinar si la propiedad de Pilar fue adquirida a través de una estructura de supuestos testaferros relacionados con Toviggino.

Según consta en la investigación, la quinta fue comprada en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de dólares. No obstante, una tasación oficial incorporada al expediente estimó que el inmueble tendría un valor cercano a los 17 millones de dólares.

Además, se investigan registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la empresa a nombre de la cual figura la propiedad.

Uno de los datos que aparece en la causa es que Luciano Pantano —quien figura como titular formal del inmueble junto a su madre, Ana Lucía Conte— utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para distintos gastos. También se detectó que entre los visitantes frecuentes de la mansión figuraba Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la AFA.

Qué puede pasar tras la audiencia

Luego de la audiencia de este lunes, la Cámara de Casación tendrá cinco días hábiles para definir qué tribunal continuará al frente del expediente.

Si los jueces aceptan el planteo del fiscal, la causa volverá al fuero Penal Económico y quedará nuevamente bajo la órbita de Aguinsky. En cambio, si ratifican la resolución de la Cámara Federal de San Martín, seguirá en la Justicia federal de Campana.

La resolución podría impactar directamente en el avance de nuevas medidas de prueba y futuras decisiones en una causa que ya se transformó en uno de los principales frentes judiciales para la conducción de la AFA.