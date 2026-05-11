El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a convertirse en el centro de todas las miradas tras un gesto que muchos interpretaron como la confirmación de su compromiso. El futbolista compartió en sus redes sociales una imagen junto a la cantante en la que se destaca un impactante anillo que luce Tini en su mano izquierda, desatando una ola de rumores sobre un posible casamiento.

La joya, de oro amarillo y con un gran diamante central acompañado por detalles brillantes, rápidamente captó la atención de los fanáticos y alimentó las versiones sobre una boda entre la artista y el mediocampista del Inter Miami. La publicación también marcó un cambio en la exposición pública de la pareja, que en los últimos meses había optado por mantener un perfil mucho más reservado.

Además de la foto, ambos intercambiaron mensajes románticos en los comentarios. “Te amo con mi vida entera”, escribió Martina Stoessel, mientras que De Paul respondió con un cariñoso “Te amo, Titi”, dejando en evidencia el gran momento sentimental que atraviesan.

Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la pareja estaría organizando su boda para fines de 2026, aprovechando el receso del fútbol europeo. El evento se realizaría en el exclusivo Dock Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, un lugar elegido anteriormente por figuras como Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La relación entre Tini y Rodrigo tuvo varias idas y vueltas. Tras separarse en 2023, retomaron el vínculo en 2025 y desde entonces comenzaron a mostrarse nuevamente juntos, aunque con mucha más discreción. Sin embargo, en los últimos meses crecieron las señales de reconciliación definitiva y compromiso.

Incluso, durante un show en el Estadio Mario Alberto Kempes, la cantante había dejado entrever la posibilidad de casarse con un gesto que fue interpretado por sus seguidores como una confirmación indirecta. Ahora, la aparición del anillo parece haber despejado todas las dudas.

La futura ceremonia promete convertirse en uno de los eventos más destacados del espectáculo y el deporte argentino, ya que entre los posibles invitados se mencionan figuras internacionales de la música y el fútbol como Lionel Messi, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Chris Martin.