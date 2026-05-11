La indignación de Ivana Figueiras por una estafa digital

Ivana Figueiras volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del mundo de la moda. La modelo y empresaria denunció públicamente una estafa virtual que utiliza su nombre e identidad para contactar personas a través de WhatsApp con falsas promesas vinculadas a su marca.

Todo salió a la luz luego de que una usuaria le enviara capturas de pantalla advirtiéndole sobre mensajes sospechosos en los que invitaban a jóvenes a asistir a un local, probarse prendas y llevárselas gratis. Ante esto, Ivana decidió compartir el caso en sus redes sociales y expresó toda su indignación.

“¿Qué persona puede estar tan mal como para hacer esto todos los días?”, escribió la empresaria en sus historias de Instagram, visiblemente molesta por la situación. Además, remarcó que no es la primera vez que ocurre y aseguró que ya está trabajando con abogados para identificar a los responsables detrás de las cuentas falsas.

La denuncia rápidamente tomó repercusión en redes y también fue comentada en programas de espectáculos, donde se destacó la preocupación de Ivana por el riesgo que este tipo de engaños representa, especialmente para adolescentes y jóvenes.

No es la primera vez que Figueiras enfrenta conflictos mediáticos relacionados con su imagen. Meses atrás, la empresaria había quedado envuelta en una fuerte polémica luego de elegir a Eugenia “La China” Suárez para protagonizar una campaña de su marca de lencería. La producción generó una ola de comentarios negativos y ataques en redes sociales que, según contó, llegaron incluso a afectar a su familia.

“Te da miedo el nivel de odio que existe”, había confesado en una entrevista, donde también explicó que debió archivar fotos familiares por los mensajes agresivos que recibía.

A pesar de las críticas, Ivana siempre defendió su decisión de trabajar con figuras reconocidas y sostuvo que la visibilidad es clave dentro del mundo de la moda y los negocios. Ahora, frente a esta nueva situación, dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados y avanzará judicialmente contra quienes usan su nombre para cometer estafas digitales.