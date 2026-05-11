Netflix: cuándo estrena la temporada 2 de "El Eternauta"

Netflix ya confirmó oficialmente la segunda temporada de El Eternauta, aunque por el momento todavía no existe una fecha exacta de estreno. De acuerdo con distintos reportes vinculados a la producción, los nuevos episodios podrían llegar entre mediados y fines de 2027.

Actualmente, la serie atraviesa una etapa avanzada de preproducción. Los guiones ya estarían terminados y el rodaje comenzaría durante este año bajo la dirección nuevamente de Bruno Stagnaro, uno de los principales responsables del enorme éxito de la adaptación argentina.

Ricardo Darín volverá a ponerse en la piel de Juan Salvo, el personaje central de la historia creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Además, trascendió que esta segunda entrega tendría ocho episodios, dos más que la primera temporada.

Uno de los motivos principales de la demora es el extenso trabajo de postproducción y efectos visuales que requiere la serie para recrear el escenario apocalíptico de Buenos Aires. La nueva temporada también profundizará en la resistencia organizada y adaptará algunos de los momentos más emblemáticos de la historieta original, entre ellos la esperada batalla en el estadio de River Plate.

El fenómeno de El Eternauta no solo impactó en audiencia, sino también en la economía argentina. Tras el estreno de la primera temporada en abril de 2025, la producción generó un movimiento económico superior a los 41 mil millones de pesos, contemplando empleo, logística, hotelería, transporte y distintos servicios vinculados al rodaje.

Netflix había invertido alrededor de 15 millones de dólares en la realización de los seis episodios iniciales, una apuesta que terminó convirtiéndose en un éxito global. La serie alcanzó el puesto número uno entre las producciones de habla no inglesa de la plataforma y superó las 10 millones de visualizaciones en su semana de estreno.

Además del impacto internacional, El Eternauta también se consolidó como un orgullo para la industria audiovisual argentina. En los Premios Platino 2026 obtuvo ocho galardones, entre ellos el de Mejor Interpretación Masculina para Ricardo Darín y el reconocimiento a Bruno Stagnaro como Mejor Creador de Miniserie o Teleserie.

La producción involucró a miles de trabajadores y utilizó más de 50 locaciones en Buenos Aires, transformándose en una de las apuestas más ambiciosas realizadas en la televisión argentina en los últimos años.