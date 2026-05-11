El sentido mensaje de Mauro Icardi a sus hijas y la indirecta a Wanda Nara

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para dedicarles un emotivo mensaje a sus hijas luego de la consagración del Galatasaray. El posteo llegó en medio de las repercusiones que generaron las imágenes del futbolista celebrando junto a Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la China Suárez.

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, escribió el delantero junto a una foto retro en la que aparece junto a Francesca e Isabella dentro de una cancha, ambas luciendo camisetas del club turco.

Sin nombrarla directamente, Icardi también lanzó fuertes indirectas vinculadas al conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara desde hace meses. “Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron romper nuestro vínculo aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas”, expresó.

El futbolista sostuvo además que, pese a las dificultades, el lazo con sus hijas permanece intacto. “Quisieron hacer creer que el amor de un padre podía desaparecer por decisiones ajenas o manipulaciones. Pero hay algo que nunca entendieron: el amor verdadero no se compra, no se destruye y no se ensucia”, afirmó.

En otra parte del mensaje, Icardi remarcó que sus hijas fueron un sostén fundamental en los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. “Ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento y en cada paso que di. Todo lo que hago también es por ustedes”, escribió.

Finalmente, cerró el posteo con una declaración cargada de afecto: “Detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida, siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma y siempre voy a estar para ustedes”.