Reducir sólo un poco las calorías favorece la longevidad

Reducir moderadamente las calorías diarias podría favorecer un envejecimiento más saludable, según una investigación liderada por científicos estadounidenses y publicada en la revista científica The American Journal of Clinical Nutrition. El estudio concluyó que disminuir entre un 10% y un 15% la ingesta calórica puede generar beneficios concretos para la salud sin necesidad de recurrir a dietas extremas ni comprometer la nutrición.

Los investigadores observaron que esta reducción moderada se asocia con mejoras en la salud cardiovascular, menor presión arterial, mejor tolerancia a la glucosa y reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, en adultos sanos sin obesidad.

El trabajo se desarrolló durante dos años y analizó a 143 adultos saludables. Aunque el objetivo inicial era reducir un 25% las calorías, los participantes lograron en promedio una disminución real cercana al 11,9%, suficiente para obtener mejoras significativas en distintos indicadores clínicos vinculados a enfermedades crónicas.

Según explicaron los especialistas, incluso una reducción menor a la prevista produjo efectos positivos sostenidos en el tiempo, lo que demuestra que pequeños cambios cotidianos pueden tener impacto real sobre la salud futura.

La investigadora principal del estudio, Sai Krupa Das, destacó que uno de los aspectos más importantes fue comprobar que “los beneficios aparecieron con un nivel moderado de restricción, algo viable para la mayoría de las personas”.

Además, el equipo científico hizo especial hincapié en la calidad de la alimentación. Durante la investigación, los participantes recibieron orientación profesional para asegurar una dieta equilibrada y evitar deficiencias nutricionales. Como resultado, lograron mantener un adecuado consumo de vitaminas y minerales esenciales, incluso sin necesidad de suplementos.

Los especialistas remarcaron que la restricción calórica no significa dejar de comer, sino ajustar la cantidad energética manteniendo una buena calidad nutricional. De hecho, los índices de calidad alimentaria mejoraron respecto al inicio del estudio.

Cómo actúa la restricción calórica en el organismo

Aunque todavía se siguen investigando los mecanismos exactos, distintas evidencias científicas sugieren que reducir moderadamente las calorías puede disminuir la producción de moléculas asociadas al deterioro celular y al envejecimiento.

En este estudio, los participantes que redujeron calorías mostraron una baja significativa de especies reactivas de oxígeno, compuestos relacionados con enfermedades cardiovasculares, metabólicas y algunos trastornos neurológicos.

La importancia del seguimiento profesional

Los investigadores aclararon que este tipo de cambios alimentarios deben realizarse bajo supervisión profesional, especialmente en personas mayores de 65 años, adolescentes, embarazadas, individuos con bajo peso, enfermedades crónicas o medicación continua.

Para los adultos sanos, los expertos recomiendan comenzar con cambios simples y sostenibles, como reducir el consumo diario de productos azucarados o ultraprocesados, acompañado siempre de una alimentación equilibrada.

La evidencia actual respalda que una restricción calórica moderada y bien planificada puede convertirse en una herramienta útil para promover un envejecimiento saludable y disminuir el riesgo de enfermedades asociadas al paso del tiempo