El Gobierno refuerza fondos previsionales y acelera retiros voluntarios en la ANSES

El Gobierno nacional introdujo cambios en el Presupuesto 2026 con una fuerte reasignación de partidas destinadas al sistema previsional y al plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida quedó oficializada este lunes mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La normativa dispone un incremento de $500.000 millones para afrontar obligaciones derivadas de juicios previsionales. Con esta actualización, el monto total destinado al pago de “sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa” asciende ahora a $712.288 millones.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo avanzó con una redistribución de recursos dentro de distintas áreas y organismos de la Administración Nacional, aplicando reducciones presupuestarias en algunas dependencias para reforzar sectores considerados prioritarios.

Uno de los puntos centrales de la decisión administrativa es la incorporación de fondos para financiar el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” impulsado en la ANSES. El esquema había sido puesto en marcha en marzo a través de la resolución 68/2026 y apunta a trabajadores con al menos dos años de antigüedad en el organismo.

El programa contempla la desvinculación laboral por acuerdo entre las partes, aunque la aprobación final queda sujeta a la evaluación interna de la entidad previsional. Como compensación, se estableció una indemnización equivalente al 90% de un salario por cada año trabajado, tomando como referencia las remuneraciones habituales y con un límite máximo de 24 haberes brutos.

Además, el mecanismo fija que quienes perciban hasta $80 millones cobrarán el monto en un único pago, mientras que las sumas superiores serán abonadas en dos cuotas mensuales consecutivas.

La medida también incluyó modificaciones presupuestarias en el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de garantizar su funcionamiento operativo. Según detalla el texto oficial, los cambios forman parte de una actualización del “Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026”, acompañado por anexos técnicos que especifican las reasignaciones de recursos.