El Gobierno reforzó la motosierra en abril: el gasto devengado real bajó un 5,7% anual

Obligado a mantener a rienda corta los gastos en función de los ingresos para sostener el superávit fiscal, en abril el Ministerio de Economía contrajo las erogaciones de la Administración Pública Nacional (APN) en un 5,7%.

Se trata del gasto devengado, es decir, la autorización del mismo, que puede diferir del momento en el que se formaliza el pago concreto.

"En abril, el gasto primario devengado disminuyó un 5,7% interanual luego de ajustar por inflación. Así, en el primer cuatrimestre acumula una baja del 3,9% interanual medido a pesos constantes", señala el informe de la consultora Analytica.

El informe dice que "las mayores caídas reales interanuales registradas durante el mes se dieron en transferencias a provincias (-53,7%) , programas sociales (-37,3%) y obra pública (-15,7%) ".

"Por otro lado, entre las partidas con mayores aumentos se encuentran el gasto en personal (+3,1%) y las asignaciones familiares + AUH (+3,8%), donde el incremento se concentró en la AUH (+6,2%), mientras que el gasto en asignaciones disminuyó un 0,7%", indica el reporte.

Analytica señala, por otro lado, que "en el primer cuatrimestre los subsidios económicos crecieron 38,7% en términos reales, impulsados por energía (+112,9%), mientras que los destinados al transporte se redujeron 29,4%".

"Por otro lado, se registraron bajas en transferencias a provincias (-51,7%) y programas sociales (-31,6%), con descensos en la Prestación Alimentar (-24,8%), en “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo” (ex Potenciar), que se redujo un 27,5%, y en Becas Progresar (-44,3%), entre otros", detalla el informe.

Aumenta el retraso de los pagos

Como el gasto devengado no refleja exactamente lo que está pasando en la caja, porque el pago del compromiso puede demorarse hasta meses, es relevante mirar lo que va ocurriendo con la denominada deuda flotante.

En el primer trimestre, la deuda exigible de la Administración Central —que incluye a la Presidencia, los ministerios y los poderes Legislativo y Judicial— creció un 14% en términos reales respecto de igual período de 2025.

En marzo, este tipo de deuda saltó a $4,04 billones, desde los $1,94 billones de febrero. Es decir: se pisaron pagos por casi $2 billones.

En marzo del año pasado, el monto adeudado era equivalente a $3,5 billones ajustados por inflación anual.

¿Se complica la meta con el FMI?

Luego de la última revisión del acuerdo con el FMI, las metas del superávit fiscal cambiaron de manera importante. De un 2,2% que había en octubre del año pasado, se redujo a 1,4%.

De acuerdo con estimaciones propias, ese alivio implica un salvavidas de unos u$s4.700 millones. En ese sentido, estimaciones privadas indican que la meta se podría alcanzar, pero el Gobierno tendría que ajustar bien fina la relación entre caída de ingresos y recorte del gasto.

Cabe recordar que en el primer cuatrimestre de 2026 los ingresos tributarios bajaron un 6,7% en términos reales, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Fuente: Ámbito