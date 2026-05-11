El romántico gesto de Allegra Cubero que emocionó a Mica Viciconte en su cumpleaños

Allegra Cubero sorprendió en redes sociales al compartir uno de los momentos más emotivos del cumpleaños de Mica Viciconte. La adolescente publicó una tierna imagen de su papá, Fabián Cubero, besando a la influencer luego de que soplara las velitas durante el festejo.

La celebración tuvo lugar este sábado, días después de que Mica cumpliera 37 años el pasado 3 de mayo. La panelista había recibido su cumpleaños en medio de un viaje familiar por el sur argentino, aunque más tarde organizó una reunión íntima junto a familiares y amigos cercanos.

Entre los invitados estuvieron Rocío Marengo, Paula Pareto, Belu Lucius y Nicolás Peralta, quienes compartieron distintas imágenes y videos del evento en redes sociales.

Sin embargo, fue Allegra quien se llevó todas las miradas al mostrar la escena más romántica de la noche. A través de sus historias de Instagram, publicó la foto del beso entre Cubero y Viciconte y la acompañó con un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de cariño y buena relación familiar.