Talkie-1931 se convirtió en uno de los experimentos más llamativos del mundo tecnológico por una razón insólita: fue entrenada únicamente con información previa a 1931. El resultado es una inteligencia artificial que desconoce por completo todo lo ocurrido después de esa fecha, desde guerras y avances científicos hasta figuras populares contemporáneas. Incluso ignora que ella misma es una IA.

El proyecto llamó la atención de investigadores y especialistas porque expone cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial actuales, que suelen nutrirse de enormes cantidades de información extraída de Internet. Al limitar deliberadamente la base de datos de entrenamiento, los desarrolladores lograron observar de qué manera el contexto histórico y cultural moldea las respuestas de estos sistemas.

Según analistas del sector tecnológico, el experimento demuestra que las inteligencias artificiales no “comprenden” el mundo de manera autónoma, sino que construyen sus respuestas a partir de los datos disponibles. Todo aquello que no existe dentro de su entrenamiento simplemente queda fuera de su universo de conocimiento.

Un ejemplo ayuda a entenderlo con claridad: si un modelo fuera alimentado únicamente con información deportiva previa al Mundial de Qatar 2022, respondería que Lionel Messi jamás ganó una Copa del Mundo con la selección argentina, porque ese acontecimiento no existiría dentro de sus registros.

Las respuestas de Talkie-1931 generan situaciones tan curiosas como desconcertantes. Al consultarle quién es Lionel Messi, el sistema no menciona al futbolista argentino —que nacería varias décadas después de 1931— sino que identifica ese apellido con un escritor y político italiano de aquella época.

El experimento también abrió un debate sobre los límites y sesgos de las inteligencias artificiales modernas. Como la mayoría de los modelos actuales son entrenados con información proveniente de Internet, terminan compartiendo ciertas referencias culturales, formas de comunicación y hasta supuestos considerados “obvios” para el presente digital.

Para muchos especialistas, iniciativas como Talkie-1931 permiten entender mejor cómo las IA construyen conocimiento y hasta qué punto dependen de los datos que reciben. Lejos de ser entidades neutrales o universales, estos sistemas reflejan el tiempo, el contexto y la información con la que fueron entrenados.