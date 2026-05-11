Brutal pelea vecinal en Córdoba: atacaron a un hombre con un machete y lucha por su vida

Un violento enfrentamiento entre vecinos terminó con un hombre de 55 años gravemente herido e internado en terapia intensiva en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió durante la tarde del sábado en el barrio Villa Rivadavia y es investigado por la Justicia.

Todo se desató sobre calle Coral al 7700, donde un llamado al servicio de emergencias alertó a la Policía sobre una fuerte pelea entre dos hombres. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la víctima con severas heridas, quien aseguró haber sido atacado con un machete en medio de una discusión con otro vecino.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo y una profunda lesión en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital San Roque, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estado delicado.

Por otro lado, el segundo involucrado en la pelea, un hombre de 43 años, se presentó por sus propios medios en el Hospital de Urgencias con un traumatismo en el pecho y quedó en observación médica.

Durante las pericias realizadas en la escena, los investigadores secuestraron un machete con mango de madera y un caño metálico que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la causa.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, la Policía intenta determinar cómo comenzó la pelea y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el origen del conflicto ni si existían antecedentes de disputas previas entre los vecinos.