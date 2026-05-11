El pueblo bonaerense que enamora con sus fiambres artesanales y una tradición única

En plena provincia de Buenos Aires, alejado de los grandes circuitos turísticos y rodeado de tranquilidad rural, Agustín Roca se transformó en un destino cada vez más buscado por quienes disfrutan de la gastronomía criolla y los sabores tradicionales.

Con apenas 350 habitantes y unas pocas cuadras de extensión, esta pequeña localidad ubicada a 14 kilómetros de Junín logró construir una identidad propia ligada a los embutidos y chacinados artesanales. No por nada muchos ya lo consideran “la capital del fiambre”.

La fama del pueblo crece especialmente durante la Fiesta Provincial del Fiambre, una celebración que cada noviembre reúne a visitantes de distintos puntos del país para degustar salames, bondiolas, jamones, chorizos y patés elaborados con recetas heredadas de generación en generación.

La tradición nació con la llegada de inmigrantes italianos que llevaron al pueblo las técnicas artesanales de elaboración de fiambres. Con el paso del tiempo, esas costumbres se convirtieron en el sello distintivo de Agustín Roca, donde abundan restaurantes de campo, almacenes regionales y ferias gastronómicas dedicadas a los productos caseros.

Uno de los lugares más reconocidos de la localidad es La Casona de Roca, un clásico fundado en 1986 que se convirtió en referencia obligada para quienes visitan el pueblo. Allí, además de las tradicionales tablas de fiambres y carnes, también se ofrecen opciones aptas para celíacos, vegetarianos y veganos.

Pero el atractivo del pueblo no se limita únicamente a la gastronomía. Agustín Roca también guarda una fuerte conexión con la cultura popular argentina. En la localidad puede visitarse la casa natal de Atahualpa Yupanqui, figura emblemática del folklore nacional, además de la histórica Iglesia de Agustín, considerada parte del patrimonio local.

Para quienes buscan experiencias rurales, el destino ofrece cabalgatas, días de campo y actividades vinculadas a las tradiciones gauchas. Además, cada año se realiza la Fiesta de la Tradición, con desfiles, música y danzas típicas que mantienen vivas las costumbres criollas.

Entre picadas artesanales, historia y vida de campo, Agustín Roca se consolida como una escapada ideal para quienes quieren descubrir otra cara de la provincia de Buenos Aires.