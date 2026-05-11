Máxima tensión en Medio Oriente: Trump rechaza la propuesta iraní y el petróleo se dispara

La crisis en Medio Oriente volvió a escalar este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la contrapropuesta presentada por Irán para intentar frenar el conflicto regional. La negativa estadounidense reactivó las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán y generó un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales.

El mandatario norteamericano confirmó su postura a través de Truth Social, donde cuestionó duramente la respuesta enviada por el gobierno iraní. “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, publicó Trump sin brindar detalles específicos sobre los puntos planteados por Teherán.

La reacción tuvo consecuencias inmediatas en el mercado petrolero. El barril de Brent registró una suba superior al 4% y superó los 105 dólares durante las operaciones asiáticas, mientras que el West Texas Intermediate también avanzó con fuerza y quedó al borde de los 100 dólares por barril.

La principal preocupación internacional gira en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo. Irán advirtió que no aceptará una mayor presencia militar extranjera en la zona y además aplicó restricciones parciales al tránsito marítimo, junto con un sistema de cobro para embarcaciones que crucen el paso estratégico.

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el conflicto continuará mientras Irán mantenga capacidad nuclear activa. Durante una entrevista televisiva afirmó que aún existen reservas de uranio enriquecido y centros de desarrollo nuclear que deben ser desmantelados.

Desde Teherán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ratificó que su gobierno no aceptará presiones externas. A través de redes sociales aseguró que las conversaciones diplomáticas no implican “rendición ni retroceso” frente a Estados Unidos.

Según medios estatales iraníes, la propuesta enviada a Washington contempla el cese de las hostilidades “en todos los frentes”, especialmente en Líbano, donde continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, aliado estratégico de Teherán.

Además, trascendió que Irán habría ofrecido reducir parte de sus reservas de uranio enriquecido y trasladar otra porción a un tercer país, aunque solicitó garantías para recuperar ese material en caso de que Estados Unidos abandone un eventual acuerdo futuro.

Mientras tanto, la tensión militar también crece en el Golfo Pérsico. La Marina estadounidense intensificó operaciones sobre puertos iraníes e interceptó embarcaciones vinculadas con Teherán, mientras que Reino Unido y Francia impulsan conversaciones para crear una coalición internacional destinada a garantizar la seguridad marítima en Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aclaró que la iniciativa no contempla acciones ofensivas y remarcó que cualquier operativo debería coordinarse con Irán para evitar una escalada mayor.

Sin embargo, Teherán respondió con nuevas advertencias y aseguró que cualquier despliegue naval occidental en la región recibirá una “respuesta decisiva e inmediata”.

La situación volvió a agravarse durante el fin de semana tras una serie de incidentes con drones en distintos puntos del Golfo. Emiratos Árabes Unidos informó la interceptación de drones lanzados desde territorio iraní, mientras Kuwait denunció incursiones aéreas hostiles. Por su parte, Qatar confirmó que un carguero procedente de Abu Dhabi sufrió daños tras el impacto de un dron.