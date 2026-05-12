El mapa desigual del changuito: la inflación de los alimentos profundiza las brechas entre provincias

La Patagonia volvió a registrar las canastas más caras del país

La Pampa y San Luis encabezaron las mayores subas mensuales de abril

Santa Cruz tuvo el changuito más costoso, cerca del millón de pesos

El aceite de girasol volvió a mostrar fuertes aumentos en varias provincias

El peso de la canasta sobre los salarios empeoró en Chubut y Jujuy

Formosa, Catamarca y Tucumán mostraron una mejora relativa del poder adquisitivo

El costo de llenar el changuito volvió a mostrar en abril una realidad que se repite desde hace años en la Argentina: no todos los hogares enfrentan la misma inflación ni pagan los mismos precios por los productos básicos. Mientras algunas provincias registraron subas moderadas en alimentos y bebidas, otras sufrieron aumentos más pronunciados que impactaron de lleno sobre el bolsillo de las familias y dejaron en evidencia una creciente dispersión regional en el costo de vida.

El último relevamiento realizado sobre una canasta representativa del consumo mensual de una familia tipo reveló que La Pampa encabezó los incrementos mensuales con una suba del 3,2%, seguida por San Luis, donde el changuito avanzó un 2,8%. En contraste, Formosa mostró el menor aumento del país, con apenas un 0,9%, consolidándose como una de las jurisdicciones donde los alimentos tuvieron un comportamiento más estable durante abril.

La diferencia entre provincias no sólo se refleja en la velocidad de los aumentos, sino también en el valor total de las canastas. Las regiones patagónicas continúan siendo las más caras del país y concentran los mayores costos para sostener el consumo básico de una familia. Santa Cruz volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking, con un changuito cercano al millón de pesos mensuales. Detrás aparecieron Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén, todas con valores considerablemente superiores al promedio nacional.

La contracara se observó en provincias del norte y en el área metropolitana. Misiones registró una de las canastas más económicas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se ubicaron también entre los distritos con menores costos relativos. La brecha entre el sur y el resto del país expone diferencias estructurales vinculadas al transporte, la logística, los salarios y el costo general de vida.

En el análisis interanual, la Patagonia volvió a sobresalir por los fuertes aumentos acumulados. Tierra del Fuego lideró las variaciones con un incremento del 35,6%, seguida por Chubut y Santa Cruz. En cambio, Tucumán y Catamarca mostraron las menores subas del país, ubicándose por debajo del 29% anual.

El fenómeno refleja un escenario económico cada vez más fragmentado. En las provincias patagónicas, donde los salarios promedio suelen ser más elevados, los precios también se ubican muy por encima del resto del país. Santa Cruz representa el caso más claro de esa dinámica: tiene el changuito más caro, pero al mismo tiempo figura entre las jurisdicciones con mejores ingresos privados promedio.

Dentro de la canasta, algunos productos volvieron a presionar sobre el índice general. El aceite de girasol registró aumentos en casi todas las provincias y volvió a consolidarse como uno de los artículos con mayor volatilidad. En Jujuy, por ejemplo, la suba superó el 5%. También crecieron los precios de los bidones de agua, con incrementos generalizados en todo el territorio nacional.

Otros alimentos, en cambio, mostraron una relativa estabilidad. El pan lactal prácticamente no sufrió modificaciones en la mayoría de las provincias, mientras que la suprema de pollo empaquetada mantuvo precios similares a los de meses anteriores, sin variaciones significativas.

Más allá de las diferencias regionales, el informe dejó otra señal de preocupación: el deterioro del poder adquisitivo en gran parte del país. El peso del changuito sobre los salarios promedio registrados aumentó especialmente en Chubut y Jujuy, donde la incidencia de la canasta avanzó dos puntos porcentuales. En esos distritos, una porción cada vez mayor de los ingresos familiares se destina exclusivamente a cubrir necesidades básicas.

Sin embargo, algunas provincias lograron una mejora relativa. Formosa, Catamarca, La Rioja y Tucumán mostraron una reducción en el peso de la canasta sobre los salarios, un dato que refleja cierta recuperación frente al avance de los precios.

La evolución del changuito federal confirma que la inflación no impacta de manera uniforme en todo el país. Detrás de cada porcentaje aparecen realidades económicas distintas, estructuras de costos desiguales y brechas regionales que siguen ampliándose incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria.