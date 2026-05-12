Kicillof endurece su discurso contra Milei y pone la salud en el centro de la disputa política

Axel Kicillof criticó duramente la política sanitaria del Gobierno Nacional

El gobernador acusó a Javier Milei de desfinanciar hospitales y programas de salud

La exposición se realizó durante el Congreso Nacional de FATSA en Córdoba

Kicillof defendió el rol del Estado en el acceso a la salud pública

El mandatario bonaerense pidió transformar el sistema sanitario con una mirada federal

La salud se consolida como uno de los nuevos ejes de confrontación política con la Casa Rosada

La tensión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración nacional volvió a escalar, esta vez alrededor de una cuestión especialmente sensible: la salud pública. Axel Kicillof aprovechó su participación en un encuentro sindical del sector sanitario para lanzar una dura ofensiva política contra Javier Milei y cuestionar el rumbo que, según sostuvo, está tomando el sistema de salud argentino bajo la actual gestión nacional.

El gobernador bonaerense participó en Córdoba del Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), donde expuso un diagnóstico crítico sobre la situación sanitaria del país y apuntó directamente contra las políticas impulsadas por la Casa Rosada. Desde allí, buscó instalar la idea de que el deterioro del sistema no responde únicamente a problemas estructurales o globales, sino a una decisión política del Gobierno Nacional de reducir el rol del Estado en áreas sensibles.

A través de un mensaje difundido posteriormente en redes sociales, Kicillof afirmó que el sistema de salud atraviesa una crisis internacional, aunque remarcó que en Argentina esa situación se agrava por la falta de inversión estatal. En ese marco, cuestionó la reducción de programas vinculados a medicamentos, infraestructura hospitalaria y financiamiento sanitario, y sostuvo que la gestión libertaria no considera prioritario fortalecer la atención médica pública ni privada.

Las declaraciones del mandatario provincial no fueron casuales ni aisladas. Forman parte de una estrategia política cada vez más marcada de confrontación directa con Milei, especialmente en temas vinculados a derechos sociales y presencia estatal. En los últimos meses, Kicillof se convirtió en una de las voces más críticas del oficialismo nacional y comenzó a posicionarse como uno de los principales referentes opositores frente al modelo libertario.

En esta oportunidad, eligió la salud como eje de discusión y buscó respaldarse en un sector particularmente sensible para la opinión pública: los trabajadores sanitarios. Frente a dirigentes gremiales y representantes del ámbito médico, el gobernador destacó el nivel profesional de los trabajadores argentinos y advirtió que el país podría perder una de sus fortalezas históricas si continúa el ajuste sobre el sistema.

“El problema no son los médicos ni la salud pública, el problema es Milei”, afirmó Kicillof durante su exposición, en una de las frases más fuertes de su discurso. La definición no sólo apuntó a cuestionar decisiones de gestión, sino también a instalar un contraste político e ideológico respecto de la concepción del Estado y los servicios públicos.

La administración bonaerense viene insistiendo desde hace meses en que el ajuste impulsado por Nación está generando consecuencias concretas sobre hospitales, programas sanitarios y acceso a medicamentos. En ese contexto, el gobernador intenta construir un discurso que combine críticas económicas con defensa de derechos básicos, buscando ampliar su alcance más allá del núcleo tradicional del peronismo.

El escenario sanitario se convirtió además en un terreno de fuerte disputa presupuestaria entre provincias y Nación. Gobernadores de distintos espacios políticos vienen reclamando mayores recursos y alertando sobre dificultades para sostener prestaciones esenciales en medio de la caída de transferencias y la desaceleración de partidas nacionales.

En su intervención ante FATSA, Kicillof también planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación integral del sistema sanitario con una mirada federal. Según sostuvo, el desafío pasa por fortalecer el trabajo cotidiano de médicos, enfermeros y personal de salud en todo el país, evitando que las desigualdades regionales profundicen las dificultades de acceso a la atención.

El discurso del gobernador bonaerense volvió a reflejar el tono cada vez más áspero de la discusión política nacional. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como parte indispensable de su programa económico, desde distintos sectores opositores crecen las advertencias sobre el impacto social de las medidas.

En ese marco, la salud aparece como uno de los campos donde la confrontación política promete intensificarse en los próximos meses, especialmente ante un contexto económico complejo y un sistema sanitario que arrastra problemas estructurales desde hace años.