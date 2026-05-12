El Gobierno actualizó el índice para calcular nuevas jubilaciones desde junio

El Gobierno oficializó el nuevo índice para actualizar jubilaciones desde junio

La medida impactará sobre trabajadores que inicien su retiro desde el 1° de junio

El cálculo combina la evolución salarial del RIPTE con otros indicadores legales

La actualización modifica el promedio salarial usado para definir el haber inicial

La Subsecretaría de Seguridad Social publicará el índice de manera trimestral

El nuevo esquema ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó el nuevo índice combinado que se utilizará para actualizar las remuneraciones de los trabajadores registrados que inicien su jubilación a partir de junio de 2026. La medida fue formalizada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y se enmarca dentro del esquema de movilidad previsional vigente establecido por la Ley 27.609.

La actualización impactará directamente sobre el cálculo de los haberes iniciales de miles de trabajadores en relación de dependencia que se encuentren próximos a acceder al beneficio jubilatorio. En concreto, alcanzará a quienes comiencen el trámite desde el 1° de junio o hayan cesado en su actividad laboral desde el 31 de mayo.

El mecanismo aprobado toma como referencia un índice combinado elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social, que contempla principalmente la evolución salarial medida a través del RIPTE —la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables— junto con otros indicadores previstos por la normativa previsional vigente.

La finalidad de esta actualización es recalcular las remuneraciones históricas de los trabajadores registrados para llevar esos ingresos a valores más cercanos a la realidad económica actual. Ese paso resulta determinante en el sistema previsional argentino, ya que el haber inicial de cada jubilado surge del promedio actualizado de los salarios percibidos durante su vida laboral.

En términos prácticos, el nuevo índice puede modificar de manera significativa el monto final que cobrará cada nuevo jubilado. Cuanto mayor sea la actualización de las remuneraciones pasadas, mayor será el promedio salarial utilizado para determinar el beneficio previsional inicial.

Desde el área de Seguridad Social explicaron que el esquema busca reflejar la evolución de los ingresos formales en la economía y mantener un criterio homogéneo para la actualización de los salarios computables. La publicación trimestral de este indicador responde a lo establecido por la legislación previsional y al decreto reglamentario que regula el mecanismo de movilidad.

El sistema previsional argentino utiliza distintos parámetros para ajustar tanto los haberes ya otorgados como los salarios históricos empleados en el cálculo de nuevas jubilaciones. En este caso, la disposición apunta específicamente a quienes están próximos a retirarse y no a quienes ya perciben un beneficio previsional.

La actualización de las remuneraciones históricas es uno de los puntos más sensibles dentro del régimen jubilatorio, especialmente en un contexto económico atravesado por inflación elevada y fuertes cambios en los ingresos reales. La forma en que se recalculan los salarios del pasado tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo inicial de cada nuevo jubilado.

En los últimos años, distintos sectores previsionales y especialistas en seguridad social advirtieron sobre la importancia de contar con mecanismos de actualización que acompañen adecuadamente la evolución de los salarios formales y eviten un deterioro del haber inicial frente a la inflación.

La disposición publicada por el Gobierno ratifica el esquema vigente y confirma que la Subsecretaría de Seguridad Social continuará siendo la encargada de elaborar y difundir trimestralmente el índice combinado. El organismo trabaja sobre datos salariales oficiales y otros parámetros previstos por la legislación actual.

El anuncio se produce además en medio de un escenario donde la cuestión previsional sigue ocupando un lugar central en la agenda económica y política. Las jubilaciones continúan siendo uno de los temas más sensibles para millones de argentinos, especialmente frente al debate sobre el financiamiento del sistema y la evolución del poder adquisitivo de los haberes.

Con la entrada en vigencia de esta actualización, quienes inicien su jubilación desde junio deberán quedar alcanzados por el nuevo esquema de cálculo. El índice ya comenzó a regir desde su publicación oficial y será aplicado en los próximos beneficios previsionales otorgados por el sistema nacional.