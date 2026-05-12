La oposición busca cercar a Adorni y crece la tensión política en el Congreso

Unión por la Patria confirmó que participará de la interpelación a Manuel Adorni

La oposición busca que el jefe de Gabinete explique su incremento patrimonial

Cecilia Moreau aseguró que Adorni es una figura central del Gobierno de Milei

La diputada vinculó las sospechas sobre ingresos con posibles operaciones cripto

El oficialismo acusa a la oposición de impulsar una maniobra de desgaste político

La sesión pondrá a prueba el respaldo legislativo de La Libertad Avanza

La Cámara de Diputados se prepara para una nueva jornada de fuerte confrontación política con la interpelación prevista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias vinculadas a su situación patrimonial y presuntas irregularidades financieras. Unión por la Patria confirmó que participará activamente de la sesión convocada para este jueves 14 de mayo y redobló las críticas contra uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

La diputada nacional Cecilia Moreau fue una de las voces que anticipó el respaldo del bloque opositor a la iniciativa parlamentaria y dejó en claro que el objetivo central será exigir explicaciones públicas sobre el incremento patrimonial del funcionario y los cuestionamientos que comenzaron a surgir alrededor de sus ingresos.

Según sostuvo, la presencia previa de Adorni en el Congreso para presentar el informe de gestión no reemplaza una verdadera interpelación política. En ese sentido, remarcó que la oposición busca que el jefe de Gabinete responda preguntas específicas sobre las acusaciones que comenzaron a circular en las últimas semanas y sobre los movimientos económicos que generan sospechas dentro del arco opositor.

El caso empezó a escalar políticamente luego de distintas denuncias y versiones que pusieron bajo la lupa la evolución patrimonial del funcionario. Aunque desde el oficialismo rechazan las acusaciones y aseguran que se trata de una operación política, en la oposición intentan convertir el tema en uno de los principales focos de desgaste para el Gobierno nacional.

Moreau elevó el tono de las críticas y aseguró que Adorni ocupa un rol central dentro de la estructura libertaria. Para la dirigente peronista, no se trata de un funcionario secundario sino de una pieza clave del esquema político de Javier Milei. Bajo esa lógica, cualquier impacto sobre el jefe de Gabinete tendría consecuencias directas sobre el corazón mismo del Gobierno.

La diputada también deslizó sospechas respecto de posibles vínculos entre el patrimonio del funcionario y operaciones relacionadas con criptomonedas, particularmente tras la polémica que rodeó a $LIBRA. Aunque no presentó pruebas concretas, sostuvo que existen dudas sobre el origen de parte de los ingresos atribuidos al entorno del jefe de Gabinete y reclamó que esas cuestiones sean aclaradas públicamente en el Congreso.

El oficialismo, por su parte, intenta bajar el tono de la controversia y acusa a la oposición de impulsar una maniobra de desgaste político en medio de un escenario económico complejo. Cerca de Milei consideran que el objetivo real detrás de la interpelación es erosionar la imagen de uno de los dirigentes con mayor exposición pública del Gobierno y generar ruido institucional.

Sin embargo, la oposición busca aprovechar la situación para exponer diferencias dentro del propio oficialismo y también para incomodar a sectores dialoguistas que todavía mantienen acuerdos parlamentarios con La Libertad Avanza. En ese contexto, Moreau apuntó especialmente contra el PRO y algunos gobernadores, a quienes acusó de actuar como aliados indirectos del Gobierno si no colaboran con el quórum necesario para avanzar con la sesión.

La discusión promete convertirse en una nueva batalla política dentro del Congreso, donde el oficialismo enfrenta crecientes dificultades para contener los cuestionamientos opositores y mantener cohesionado su esquema de apoyos legislativos. La interpelación aparece además en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada, atravesada por tensiones políticas y denuncias que comenzaron a impactar sobre figuras centrales de la administración.

Mientras el Gobierno busca minimizar el impacto de las acusaciones, desde Unión por la Patria insisten en instalar el tema como una cuestión institucional y moral. La estrategia opositora apunta no sólo a obtener respuestas de Adorni, sino también a profundizar el desgaste político del oficialismo y reforzar la idea de que el discurso anticasta de Milei comenzó a entrar en contradicción con situaciones internas de su propio gobierno.

El resultado de la sesión y el nivel de respaldo que consiga la convocatoria serán observados con atención tanto por el oficialismo como por la oposición, en un Congreso que vuelve a convertirse en escenario central de la disputa política nacional.