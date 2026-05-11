Crece la tensión política en Santa Fe: la oposición le exige definiciones electorales a Pullaro

El clima político en Santa Fe comenzó a entrar en modo electoral mucho antes de 2027. En las últimas semanas, distintos sectores de la oposición activaron movimientos para reclamarle al gobernador Maximiliano Pullaro precisiones sobre las reglas que podrían modificar el sistema electoral provincial en los próximos años.

Las principales señales de alerta surgieron tras el ingreso de varios proyectos de reforma política en la Legislatura santafesina. Entre ellos aparecen iniciativas impulsadas por senadores vinculados al Partido Justicialista, propuestas que no solo generaron debate con el oficialismo sino también tensiones dentro del propio peronismo.

Frente a ese escenario, tanto el PJ como el Frente Amplio por la Soberanía comenzaron a reclamar certezas institucionales sobre el futuro esquema electoral que regirá en la provincia. Las minorías parlamentarias observan con preocupación la posibilidad de cambios que puedan alterar el equilibrio político de cara a las próximas elecciones provinciales.

La discusión aparece atravesada por la intención del oficialismo de avanzar con una reforma electoral amplia, aunque hasta el momento no existen definiciones concretas sobre el alcance de las modificaciones ni sobre los consensos políticos necesarios para impulsarlas.

En sectores opositores sostienen que cualquier intento de reformar las reglas de juego debe realizarse con suficiente anticipación y mediante acuerdos amplios que garanticen transparencia y previsibilidad institucional. También advierten sobre el riesgo de avanzar con modificaciones en un contexto de fuerte polarización política.

Dentro del peronismo, además, algunos proyectos legislativos despertaron cuestionamientos internos y generaron diferencias entre dirigentes territoriales y sectores parlamentarios, especialmente por el impacto que podrían tener sobre las representaciones de las minorías.

Mientras tanto, el gobierno provincial mantiene cautela y evita adelantar definiciones públicas sobre el contenido final de una eventual reforma. Sin embargo, el debate ya comenzó a instalarse con fuerza en la agenda política santafesina y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la disputa rumbo a 2027.