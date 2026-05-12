La deuda en dólares vive un boom y el mercado apuesta al nuevo clima financiero argentino

La Ciudad de Buenos Aires captó u$s500 millones con fuerte demanda inversora

Las emisiones de deuda en dólares ya superan los u$s14.000 millones

Provincias y empresas aceleraron colocaciones tras el triunfo de Javier Milei

El mercado interpreta las emisiones como una señal de confianza financiera

Los dólares que ingresan fortalecen reservas y ayudan a estabilizar el tipo de cambio

Bancos y empresas de distintos sectores comenzaron a sumarse al boom financiero

El mercado financiero argentino atraviesa uno de los momentos de mayor dinamismo en materia de colocaciones de deuda en dólares de los últimos años. Desde el triunfo electoral de Javier Milei en octubre pasado, provincias y empresas aceleraron sus emisiones tanto en Wall Street como en el mercado local, en un fenómeno que ya supera los u$s14.000 millones y que alimenta el optimismo oficial respecto de la estabilidad cambiaria y la recuperación de reservas.

La operación más reciente y resonante fue la realizada por la Ciudad de Buenos Aires, que consiguió captar u$s500 millones mediante la emisión de un bono a diez años con una tasa del 7,37%. El objetivo de la colocación fue refinanciar vencimientos previos y financiar obras públicas. Sin embargo, más allá del destino de los fondos, el dato que llamó la atención del mercado fue el fuerte apetito inversor: las ofertas alcanzaron los u$s3.000 millones, seis veces el monto finalmente adjudicado.

En el entorno de Jorge Macri celebraron el resultado como una señal de confianza financiera y remarcaron que se trató de la tasa más baja conseguida por un emisor argentino desde 2018. La colocación también dejó en evidencia que el interés por activos argentinos no se limita exclusivamente a compañías energéticas o exportadoras, sino que empieza a extenderse hacia provincias y otros sectores de la economía.

La emisión porteña se suma a una seguidilla que comenzó tras las elecciones legislativas del año pasado. Desde entonces, distintas provincias acudieron al mercado internacional para obtener financiamiento en moneda extranjera. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Chubut lograron colocar deuda por miles de millones de dólares con plazos largos y tasas que, aunque todavía elevadas en comparación internacional, muestran una mejora respecto de años anteriores.

El fenómeno no se detuvo pese al contexto global adverso marcado por la tensión geopolítica en Medio Oriente y el aumento de la aversión al riesgo internacional. Incluso en ese escenario, inversores extranjeros mantuvieron el interés por títulos argentinos, alentados por las señales de ajuste fiscal, desregulación económica y estabilización macroeconómica que impulsa el Gobierno nacional.

Los datos del mercado muestran la magnitud del proceso. Desde fines de octubre hasta los primeros días de mayo, las emisiones de deuda en moneda extranjera totalizaron más de u$s14.000 millones. De ese monto, alrededor de u$s3.650 millones corresponden a provincias, mientras que el resto pertenece al sector corporativo.

Las compañías energéticas lideraron inicialmente la ola de emisiones, aunque en las últimas semanas comenzaron a sumarse bancos y empresas de otros rubros. BBVA, Supervielle y el Banco Nación realizaron colocaciones recientes, en un escenario donde el financiamiento en dólares vuelve a ganar protagonismo luego de años de restricciones y acceso limitado a los mercados internacionales.

El Banco Nación protagonizó una de las operaciones más simbólicas al regresar al mercado de deuda local después de tres décadas. La entidad consiguió captar el equivalente a u$s370 millones mediante bonos emitidos en pesos y dólares, consolidando la tendencia expansiva que atraviesa el mercado financiero argentino.

El Gobierno observa este fenómeno con especial atención debido al impacto positivo que tiene sobre el frente cambiario. Los dólares que ingresan por emisiones corporativas y provinciales amplían la oferta de divisas en el mercado y ayudan a contener la presión sobre el tipo de cambio. A medida que empresas y provincias necesitan pesos para cubrir obligaciones locales, parte de esos fondos termina liquidándose dentro del sistema financiero argentino.

Ese flujo se suma además a la liquidación de exportaciones del agro, fortaleciendo la disponibilidad de dólares y permitiendo al Banco Central recomponer reservas. En lo que va del año, la autoridad monetaria logró acumular compras millonarias en el mercado cambiario mientras el dólar oficial se mantuvo relativamente estable pese a la persistencia inflacionaria.

Analistas del sector financiero consideran que el ingreso de divisas podría acelerarse todavía más durante mayo, impulsado por la cosecha gruesa y por la maduración de emisiones realizadas meses atrás. El escenario refuerza la estrategia económica del Gobierno, que apuesta a sostener la estabilidad cambiaria a partir de un mayor ingreso de dólares financieros y comerciales.