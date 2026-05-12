Las sospechas sobre las operaciones cripto de Adorni suman presión política y judicial

Mariano Federici aseguró que existen “coincidencias sospechosas” en el caso Adorni

El ex titular de la UIF afirmó que las operaciones cripto pueden rastrearse completamente

Las sospechas giran alrededor del crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete

Federici recordó que los funcionarios deben declarar activos digitales oficialmente

La oposición busca avanzar con pedidos de explicaciones en el Congreso

El Gobierno sostiene que las denuncias forman parte de una ofensiva política

La controversia alrededor de las operaciones financieras vinculadas a Manuel Adorni volvió a escalar luego de las declaraciones de Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien aseguró que existen “muchas coincidencias sospechosas” en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete y advirtió que los movimientos con criptomonedas pueden ser completamente rastreados por la Justicia.

Las afirmaciones del especialista volvieron a colocar al funcionario en el centro de la discusión política, en medio de una creciente presión opositora y de los pedidos para que el Congreso avance con una interpelación formal. Aunque Federici evitó pronunciarse sobre responsabilidades penales concretas, sus declaraciones reforzaron el clima de sospecha que rodea al caso y alimentaron el debate sobre el origen de determinados movimientos financieros.

Durante una entrevista radial, el ex titular de la UIF explicó que las criptomonedas, lejos de representar un sistema totalmente opaco, dejan registros permanentes dentro de la tecnología blockchain. Según sostuvo, cada operación realizada queda asentada digitalmente y puede ser reconstruida mediante herramientas de rastreo financiero cada vez más sofisticadas.

“Todo lo que se mueve en criptomonedas queda registrado”, señaló Federici, al tiempo que remarcó que actualmente las operaciones cripto son “absolutamente trazables”. La definición buscó desmontar una idea instalada durante años respecto de que los activos digitales permiten ocultar dinero sin dejar huellas.

El especialista recordó además que los funcionarios públicos tienen la obligación legal de declarar este tipo de activos ante los organismos de control y que esos bienes deben figurar en las declaraciones juradas patrimoniales. Bajo esa lógica, cualquier crecimiento patrimonial asociado a operaciones financieras debería poder ser explicado documentalmente.

Las declaraciones adquieren relevancia política porque llegan en un momento especialmente delicado para el Gobierno nacional. La figura de Adorni quedó bajo fuerte exposición pública tras las denuncias sobre presuntas irregularidades patrimoniales y posibles vínculos con operaciones relacionadas al universo cripto, particularmente después de la polémica generada alrededor de Libra.

Aunque no existen hasta el momento imputaciones judiciales confirmadas contra el funcionario, distintos sectores opositores vienen impulsando pedidos de explicaciones y reclaman que la Justicia avance sobre el análisis de los movimientos financieros. En paralelo, el oficialismo intenta desactivar las acusaciones y sostiene que se trata de una ofensiva política destinada a erosionar al entorno más cercano de Javier Milei.

Federici evitó ingresar en detalles específicos sobre la investigación en curso, aunque dejó entrever que existen elementos suficientes para profundizar el análisis. “Las sospechas alcanzan para escarbar y buscar la verdad”, afirmó, en una frase que rápidamente generó repercusiones dentro del ámbito político y judicial.

El ex titular de la UIF también mencionó que algunas fechas vinculadas a movimientos patrimoniales coincidirían con actividades desarrolladas en eventos relacionados con el foro donde participaron protagonistas del escándalo Libra. Para el especialista, esas coincidencias merecen ser investigadas con mayor profundidad por parte de los organismos competentes.

En ese contexto, explicó que las nuevas tecnologías permiten rastrear operaciones financieras incluso sin depender completamente de la cooperación internacional. Según detalló, los sistemas actuales de análisis blockchain posibilitan reconstruir transferencias, movimientos de activos digitales y vínculos entre billeteras virtuales con un alto nivel de precisión.

La situación comenzó a transformarse además en un problema político para la Casa Rosada. La oposición intenta instalar el caso como una contradicción dentro del discurso anticasta promovido por el oficialismo y busca avanzar con una interpelación parlamentaria para exigir explicaciones públicas del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, el Gobierno procura contener el impacto y evita profundizar públicamente sobre las denuncias. Cerca de Milei consideran que las acusaciones forman parte de una campaña política orientada a debilitar a uno de los funcionarios más importantes de la estructura libertaria.

En paralelo, la Justicia continúa analizando información vinculada a movimientos financieros y operaciones relacionadas con activos digitales. Por ahora, el expediente sigue abierto y las declaraciones de Federici volvieron a sumar presión sobre un caso que amenaza con transformarse en uno de los focos más sensibles para el oficialismo.