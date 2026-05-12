Aguinaldo 2026: fechas de pago, cálculo y quiénes cobran el Sueldo Anual Complementario

La primera cuota del aguinaldo deberá pagarse antes del 30 de junio

La ley permite extender la acreditación hasta el 7 de julio de 2026

El SAC equivale al 50% del salario más alto del semestre

El cálculo incluye horas extras, comisiones y adicionales remunerativos

Los trabajadores que ingresaron recientemente cobran aguinaldo proporcional

Monotributistas y autónomos quedan excluidos del beneficio laboral

Con la llegada de junio, millones de trabajadores, jubilados y pensionados volverán a recibir la primera cuota del aguinaldo, uno de los ingresos complementarios más esperados del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC), establecido por la legislación laboral argentina, comenzará a abonarse durante las próximas semanas y ya crecen las consultas sobre las fechas de acreditación, la forma de cálculo y quiénes acceden al beneficio.

La normativa vigente establece que la primera mitad del aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio. Sin embargo, la Ley 27.073 contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para completar la acreditación. Por ese motivo, en 2026 el plazo máximo para efectuar el pago se extenderá hasta el 7 de julio.

El SAC se divide en dos cuotas anuales. La primera corresponde al período comprendido entre enero y junio, mientras que la segunda abarca el semestre julio-diciembre. En ambos casos, el monto equivale al 50% del salario mensual más alto percibido durante cada tramo del año.

El mecanismo de cálculo es relativamente sencillo, aunque suele generar dudas entre trabajadores que registraron variaciones salariales, ingresos recientes o cambios de empleo durante el semestre. Para determinar el aguinaldo, se toma como referencia el sueldo bruto más alto cobrado entre enero y junio y sobre ese valor se aplica el 50%.

Por ejemplo, si el mejor salario mensual percibido durante el semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo correspondiente será de $600.000. En el cálculo deben incluirse todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras, comisiones, adicionales y bonificaciones salariales.

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como reintegros, compensaciones por indumentaria laboral o determinados beneficios extraordinarios que no integran formalmente el salario.

La situación cambia cuando el trabajador no prestó tareas durante todo el semestre. En esos casos, el aguinaldo se liquida proporcionalmente al tiempo trabajado. Esto suele suceder con empleados que ingresaron recientemente a una empresa o que finalizaron su relación laboral antes de concluir junio.

La fórmula proporcional contempla la mitad del mejor salario mensual dividido por seis y multiplicado por la cantidad de meses efectivamente trabajados. Así, una persona que comenzó a trabajar en marzo y tuvo un salario máximo de $900.000 cobrará un aguinaldo ajustado únicamente al período trabajado entre marzo y junio.

El beneficio alcanza a trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos, jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la ANSES. En el caso de los jubilados, el pago suele integrarse al calendario mensual de haberes definido por el organismo previsional, con fechas determinadas según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.

Los trabajadores del régimen de casas particulares tienen además una modalidad específica. Allí, el aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de junio y no puede extenderse más allá de esa fecha.

En paralelo, existen sectores que quedan excluidos del cobro del SAC. Los monotributistas y trabajadores autónomos no perciben aguinaldo debido a que no mantienen una relación de dependencia formal. Lo mismo ocurre con quienes desarrollan actividades informales o no registradas.

La segunda cuota del aguinaldo se pagará hacia fines de año. Según la legislación vigente, el plazo para acreditar ese desembolso vencerá el 18 de diciembre de 2026, aunque nuevamente existirá la posibilidad de aplicar una prórroga adicional de hasta cuatro días hábiles.

Especialistas en derecho laboral recomiendan revisar cuidadosamente los recibos de sueldo al momento de la liquidación. Entre los puntos más importantes figuran la correcta inclusión de horas extras, comisiones y adicionales remunerativos, además de verificar que el salario tomado como referencia sea efectivamente el más alto del semestre.

También aconsejan controlar la proporcionalidad en casos de ingresos recientes o desvinculaciones laborales y prestar atención a las fechas de acreditación. Ante cualquier diferencia o demora, los trabajadores pueden realizar consultas ante el área de Recursos Humanos, sindicatos o asesores legales especializados.