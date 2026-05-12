Ricardo Alfonsín cargó contra Milei y advirtió sobre el deterioro económico y social

Ricardo Alfonsín criticó duramente la situación económica del país

El dirigente radical aseguró que “la gente está mal, muy mal”

También apuntó contra Manuel Adorni y habló de tensiones internas en el Gobierno

Alfonsín cuestionó la idea de que el oficialismo atraviesa un buen momento político

El ex embajador sostuvo que el deterioro social continúa profundizándose

La economía vuelve a ocupar el centro de la disputa política nacional

Ricardo Alfonsín volvió a lanzar fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei y puso el foco en el impacto económico y social que, según sostiene, atraviesan amplios sectores de la población. A través de una publicación en redes sociales, el dirigente radical cuestionó el discurso oficial sobre la situación del país y aseguró que “la gente está muy mal”, en un mensaje que también incluyó referencias al escándalo político que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El ex embajador eligió una frase emblemática de la política estadounidense para iniciar su planteo. “Es la economía…”, escribió en su cuenta de X, evocando el histórico lema utilizado durante la campaña presidencial de Bill Clinton en los años noventa. Sin embargo, aclaró inmediatamente que no comparte ni el cierre completo de aquella consigna ni las políticas impulsadas por el ex mandatario norteamericano. La referencia, explicó, buscó remarcar cuál considera hoy el principal problema de la Argentina: la situación económica.

Las declaraciones de Alfonsín se producen en un contexto marcado por el deterioro del consumo, la caída del poder adquisitivo y las crecientes dificultades económicas que atraviesan distintos sectores sociales. Aunque el Gobierno destaca avances en materia fiscal y desaceleración inflacionaria, desde la oposición continúan las advertencias sobre el costo social del ajuste y el impacto de las medidas económicas sobre la vida cotidiana.

En su publicación, el dirigente radical también hizo referencia al caso Adorni y sugirió que existen tensiones internas dentro del oficialismo por las consecuencias políticas del escándalo. “Según parece, miembros del gabinete están muy enojados con Adorni. Nos tiene paralizados, dicen”, afirmó, alimentando las versiones sobre malestar dentro de la estructura libertaria.

La situación del jefe de Gabinete se convirtió en uno de los principales focos de desgaste político para la Casa Rosada en las últimas semanas. Las denuncias vinculadas a presuntas irregularidades patrimoniales y operaciones financieras relacionadas con criptomonedas abrieron un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, mientras la oposición busca avanzar con pedidos de explicaciones en el Congreso.

En ese marco, Alfonsín cuestionó además la idea de que el oficialismo atraviesa un momento político favorable. “¿Pero en qué planeta viven?”, lanzó al referirse a quienes sostienen que el Gobierno mantiene una situación de fortaleza pese al contexto económico y las denuncias que comenzaron a afectar a figuras centrales de la administración nacional.

El dirigente radical sostuvo que la crisis social no es reciente, aunque advirtió que continúa agravándose. Según planteó, gran parte de la sociedad enfrenta dificultades cada vez más profundas y el Gobierno intenta desvincular esas problemáticas de las políticas económicas implementadas desde diciembre.

“La gente está mal, muy mal. Y ya lo estaba antes. Y por razones económicas”, expresó Alfonsín en otro tramo de su mensaje. La frase sintetizó el eje central de sus cuestionamientos: la convicción de que el deterioro social responde principalmente a decisiones económicas y no a factores aislados o externos.

El ex embajador también apuntó contra sectores políticos y mediáticos que, según consideró, buscan minimizar las consecuencias del ajuste sobre la población. A su entender, existe un intento del oficialismo y de parte de la dirigencia de instalar que las dificultades económicas no guardan relación con el rumbo adoptado por el Gobierno nacional.

Las críticas de Alfonsín se suman a una serie de cuestionamientos opositores que comenzaron a intensificarse en las últimas semanas, especialmente a medida que crecieron las tensiones políticas alrededor de funcionarios clave del oficialismo y se profundizaron las discusiones sobre el impacto social del modelo económico libertario.

Mientras el Gobierno insiste en defender el ajuste como una etapa necesaria para estabilizar la economía y ordenar las cuentas públicas, desde distintos sectores de la oposición aumentan las advertencias sobre las consecuencias que esas políticas generan en el consumo, el empleo y el poder adquisitivo.

En ese escenario, la discusión económica vuelve a instalarse como el principal eje de confrontación política y aparece cada vez más ligada al humor social y a la percepción cotidiana de millones de argentinos.