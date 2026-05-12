El Gobierno amplió partidas para pagar juicios jubilatorios y profundizó el ajuste en otras áreas

El Gobierno amplió en $500.000 millones las partidas para juicios previsionales

Los fondos estarán destinados a pagar retroactivos y reajustes jubilatorios

La ANSES también recibió recursos para financiar retiros voluntarios

El Poder Judicial y la Corte Suprema obtuvieron refuerzos presupuestarios

El Ejecutivo aplicó recortes sobre subsidios, salud y programas sociales

La administración de Milei busca sostener la meta de superávit fiscal acordada con el FMI

El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación del Presupuesto 2026 que combina un fuerte incremento de fondos destinados al pago de juicios previsionales con recortes en distintas áreas del Estado. La medida fue oficializada mediante una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la estrategia de reordenamiento fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.

El principal cambio dispuesto por el Ejecutivo fue la ampliación de $500.000 millones para afrontar sentencias judiciales y acuerdos transaccionales vinculados al sistema jubilatorio. Con esta actualización, el monto total previsto para cancelar obligaciones previsionales pasó de $212.288 millones a $712.288 millones.

Según explicaron desde el Gobierno, el refuerzo presupuestario apunta principalmente a cubrir retroactivos derivados de reajustes en prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuya liquidación se encuentra bajo la órbita de la ANSES. La medida busca garantizar el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con haberes jubilatorios y evitar mayores demoras en los pagos pendientes.

La decisión aparece además en un contexto donde las causas previsionales continúan representando uno de los principales focos de litigiosidad contra el Estado nacional. Desde hace años, miles de jubilados reclaman judicialmente actualizaciones de haberes y pagos retroactivos derivados de diferencias en la liquidación de prestaciones.

La adecuación presupuestaria también incluyó un refuerzo de $162.000 millones para financiar el plan de retiros voluntarios dentro de la ANSES. Los fondos serán transferidos desde el Tesoro Nacional y estarán destinados a cubrir gastos de personal vinculados al proceso de reducción y reorganización administrativa que impulsa el Ejecutivo.

En paralelo, la decisión administrativa formalizó una amplia redistribución de partidas entre distintos organismos públicos. Uno de los aumentos más significativos benefició al Poder Judicial de la Nación, que recibió más de $115.000 millones adicionales para actividades centrales. A su vez, la Corte Suprema obtuvo otros $22.000 millones destinados a equipamiento y bienes de uso dentro del programa denominado “Justicia de Máxima Instancia”.

Mientras algunas áreas recibieron refuerzos presupuestarios, otras sufrieron fuertes recortes. La administración de Javier Milei volvió a profundizar el ajuste sobre programas vinculados a subsidios económicos, infraestructura, salud, energía y asistencia social, en línea con la estrategia oficial de reducción del gasto público.

La mayor poda se aplicó sobre partidas correspondientes a “Otras asistencias financieras - servicios económicos”, bajo la órbita de Obligaciones del Tesoro, donde el recorte alcanzó $1,47 billones. También se redujeron recursos destinados a programas de uso racional y eficiente de la energía, infraestructura deportiva, integración socio-urbana y políticas sanitarias relacionadas con prevención y tratamiento del cáncer.

De acuerdo con los anexos oficiales, el recorte total sobre la Administración Central ronda los $2,5 billones, cifra equivalente al 1,6% del presupuesto vigente. Desde el Gobierno sostienen que estas medidas permitirán fortalecer el objetivo de superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional y consolidar el proceso de estabilización económica.

El oficialismo insiste en que el ajuste del gasto público constituye uno de los pilares centrales del programa económico y considera que el ordenamiento fiscal es indispensable para sostener la desaceleración inflacionaria y recuperar la confianza financiera.

La decisión administrativa también avanzó sobre movimientos internos de personal dentro de distintos organismos nacionales. Entre ellos, se formalizó el traspaso de agentes desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, además de redistribuciones en áreas dependientes del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo y el Servicio Geológico Minero Argentino.

La nueva modificación presupuestaria vuelve a reflejar el delicado equilibrio que intenta sostener el Gobierno entre la necesidad de afrontar compromisos judiciales, mantener el ajuste fiscal y sostener el funcionamiento de áreas estratégicas del Estado. En ese escenario, las jubilaciones continúan ocupando un lugar central dentro de una discusión económica atravesada por el déficit, la presión judicial y el impacto social del recorte del gasto público.