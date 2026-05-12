El delivery crece en Argentina, pero cada vez alcanza para menos pedidos

El poder adquisitivo medido en pedidos cayó un 12% interanual

Las comidas de delivery aumentaron hasta un 41% en el último año

Con el salario promedio actual se pueden comprar menos hamburguesas y pizzas

Los repartidores necesitan realizar cientos de entregas para superar la pobreza

Las plataformas cobran comisiones de hasta el 35% a los comercios

También crecen las críticas por las tarifas adicionales que pagan los consumidores

Las aplicaciones de delivery ya forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Pedir comida desde el celular dejó de ser una práctica ocasional para transformarse en un hábito consolidado, especialmente en grandes ciudades donde plataformas como PedidosYa y Rappi expandieron su presencia de manera sostenida durante los últimos años. Sin embargo, detrás de ese crecimiento aparece una realidad cada vez más visible: los precios de las comidas y los costos asociados a los envíos avanzan más rápido que los salarios y deterioran el poder de compra de los consumidores.

Un informe privado reveló que el poder adquisitivo medido en cantidad de pedidos cayó un 12% interanual, incluso en un contexto donde los ingresos nominales registraron aumentos. El problema, según el análisis, no radica en la falta de actualización salarial, sino en que los precios del delivery subieron a un ritmo todavía mayor.

Los datos muestran con claridad el impacto de esa diferencia. En abril, algunos de los productos más consumidos dentro de las aplicaciones registraron incrementos superiores al 40% respecto del año anterior. Una hamburguesa pasó de costar alrededor de $10.600 a $15.000, mientras que una pizza aumentó desde los $17.700 hasta ubicarse cerca de los $25.000. El kilo de helado, otro de los clásicos del delivery urbano, saltó de casi $20.000 a unos $28.000.

Como consecuencia, los salarios alcanzan para realizar menos pedidos que hace un año. Con un ingreso promedio registrado de febrero de 2026, un trabajador podía comprar alrededor de 116 hamburguesas, cuando doce meses atrás ese mismo sueldo permitía adquirir 132. La pérdida de capacidad de consumo también se reflejó en las pizzas: el equivalente salarial cayó de 79 a 69 unidades.

El fenómeno expone cómo incluso sectores vinculados al consumo cotidiano empiezan a reflejar el deterioro del poder adquisitivo. Aunque el delivery continúa creciendo como mercado, cada vez representa un gasto más significativo dentro del presupuesto mensual de muchas familias.

El informe también puso el foco sobre el otro extremo del sistema: la situación de los repartidores. Según datos relevados por el Índice APP de la Fundación Encuentro, un trabajador de delivery percibió en promedio poco más de $3.000 por pedido durante diciembre de 2025.

La cifra deja en evidencia la exigencia que enfrentan quienes dependen de las plataformas para sostener sus ingresos. Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo y evitar caer bajo la línea de pobreza, un repartidor necesita completar alrededor de 454 pedidos mensuales, lo que equivale a unas 18 entregas diarias sin descanso.

Incluso alcanzando ese nivel de actividad, el ingreso bruto mensual rondaría $1.376.000 antes de descontar gastos operativos esenciales como combustible, seguro, monotributo, mantenimiento del vehículo y conexión móvil. Es decir, el ingreso real termina siendo considerablemente menor una vez deducidos los costos de trabajo.

El estudio señaló además que la mayoría de los repartidores utiliza las aplicaciones como una fuente complementaria de ingresos. Aproximadamente siete de cada diez trabajadores del sector dedican apenas tres horas diarias a la actividad, combinándola con otros empleos o tareas informales.

Otro de los puntos cuestionados en el informe fueron las comisiones que cobran las plataformas. Los comercios deben afrontar cargos que oscilan entre el 25% y el 35% por cada operación, porcentajes considerablemente más altos que los aplicados en otros sistemas de venta online.

A eso se suma el costo que enfrentan los consumidores, quienes no sólo pagan el envío sino también una tarifa de servicio adicional que comenzó a generar polémica y cuestionamientos judiciales. En la provincia de Buenos Aires, incluso, existen planteos oficiales que consideran abusivo ese recargo aplicado sobre cada pedido.

En medio de ese escenario, el sector enfrenta un desafío complejo: sostener el crecimiento de las plataformas mientras aumentan los costos logísticos, se reducen los márgenes de rentabilidad y crece la presión regulatoria sobre el negocio del delivery.